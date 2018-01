No es mi fuerte La venganza ni El odio: AMLO

Soteapan, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus adversarios que para que no se extrañen, tienen que preparase psicológicamente, porque van a participar otros personajes en el movimiento que encabeza.

A la pregunta de los reporteros que como quiénes, el precandidato a la Presidencia de la República, López Obrador respondió que en su momento dará a conocer los nombres.

“No es mi fuerte la venganza, si fuese con odios, yo ya hubiese resistido, porque me ofenden mucho, un día sí y el otro también, pero no me afecta, tengo principios, tengo ideales, tengo un escudo protector que son mis convicciones, mi honestidad, entonces por eso no odio a nadie”, explicó.

Señaló que es muy consciente que la gente tiene sus preferencias y eso es la democracia, la pluralidad.

Recordó que anunció que dirigentes del PAN iban a unirse a MORENA, pues ya se está viendo y vienen otras mujeres y hombres del PAN y de otros partidos, porque desde hace tiempo convocó en las plazas públicas a unirse todos los mexicanos para lograr el renacimiento del país.

“Muchos están escuchando ese llamado y se están uniendo a nuestro movimiento, y son bienvenidos, claro siempre van a haber críticas, eso es normal, eso es parte de la democracia el que haya críticas, no debemos extrañarnos”, dijo.

Dejó en claro que se reserva el derecho de admisión si se trata de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, ahí sí hay que sopesarlo y expresó que no odia, por eso es feliz, lo que quiere es que se consiga un cambio verdadero en el país, que todos los mexicanos sean felices, y por eso lucha.

