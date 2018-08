NOSOTROS COLECTIVO3

CARLOS ACOSTA

Por estos días hemos cumplido dieciséis años de andar escribiendo textos, más o menos como éste del que ya voy en el segundo renglón, en el Suplemento Cultural Colectivo3, Somos la memoria que tenemos, en el Rotativo El Eco del Mante.

Empezamos un día cinco agosto de aquel año palíndromo, 2002. Año que comenzó en martes. Año del caballo, según el horóscopo chino. Cuando la Unión Europea pone en circulación el euro. Cuando se estrena en la televisión mexicana el primer Big Brother. El año en que el Dr. Severino Antinori, ginecólogo italiano, asegura haber clonado con éxito al primer ser humano. Cuando es cancelado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, por los macheteros de Atenco. Cuando el obrero metalúrgico Lula Da Silva, en su cuarto intento como candidato, en segunda vuelta, es electo presidente de Brasil.

Año en que escribí Mientras vienes, dedicado a mi hijo Ricardo, que andaba en los veinte. Cuando mi hija Karla se fue de casa por primera vez. Y Melissa, la menor, inició su carrera contra la ignorancia.

En ese año, en la primera semana de agosto, sale a la luz pública el primer ejemplar de nuestro Coectivo3. “Nos estamos embarcando en una aventura. En un mar de ideas, letras y proyectos, levamos esta embarcación construida con el material de nuestros sueños”, así decía, dice, el primer párrafo. Fue también entonces cuando sucedió el milagro –que lo escribo porque así fue, no porque me urja decirlo–: me fue otorgado el premio estatal de poesía Juan B. Tijerina.

En aquellos días empezamos a escribir con un ímpetu que rebasaba, con mucho, nuestra realidad y con una emoción que desbordaba por los ojos y la respiración y los poros y el bolígrafo y la voz. Todo era Colectivo3.

Loida, Antonio, Roberto y yo, íbamos, los cuatro, a las oficinas del periódico y estábamos atentos al diseño, a la edición, a las fotografías y contenido, lenguaje y tema, de lo que en el número correspondiente se iba a publicar. Luego esa fruición vino a menos. Después íbamos sólo dos. Hasta que al fin, imponderables de por medio, terminó yendo, por años, sólo uno. Entonces, como hasta la fecha actual, salíamos los lunes cada catorce días.

Nos ha pasado casi de todo. Delirio por el inicio. Baja de producción literaria. Recuperación a fuerza de disciplina y trabajo. Invitar a otros autores. Aprender a diseñar. Equivocarse. Aceptarlo. Intentar de nuevo. A veces robarse textos: trozos de libros, novelas. Invertir dos o tres horas de la tarde de un domingo cada dos semanas.

No obstante, siempre mantuvimos muy en alto dos premisas: ser un Suplemento que fundara su vida y vigencia en la creación literaria y por ende, que casi la totalidad de las publicaciones –con las excepciones y razones referidas– fueran colaboraciones inéditas, algo que nos ha hecho sentir y saber que, de algún modo, somos un suplemento diferente. La otra parte de la opinión, la tendrá cada lector que se tope o detenga en nuestras letras. Para nosotros, con eso es bastante.

Con el paso de los años se nos unieron Miguel Ángel y Ausencio. De hecho ahora, el primero de ellos es el Editor en jefe –honor a quien honor merece-. Roberto murió, Loida enfermó, y a mí me sucedió lo inenarrable. Aun así, de alguna manera –si alguien preguntara cómo (nadie lo hará, sólo yo), no podríamos responderle– seguimos escribiendo. Contra viento y marea, en el sentido más oscuro de la expresión, conservamos el entusiasmo, el compromiso (compromiso no es una palabra, es un acto: Sartre) y la bendita locura por las letras. Todavía un hálito mantiene vivo el ánimo de la creación literaria. Aún.

En este aniversario, no planeamos hacer un ejemplar de celebración. Ni siquiera la mención de nuestro décimo sexto cumpleaños. Pareció pasar así, como un día sin sol ni lluvia, sin alegrías ni dolor: de esos que alguien podría catalogar en la lista de los ni fu ni fa. Y no. Ese domingo, el primero de este mes, a solas, entre los árboles de mi casa, mientras iba y venía por el jardín, recordé las palabras de un poema del profesor Luis Carlos Flores Mateos: “las grandes cosas, ¿sabes?, suelen pasar sin ruido”.

Parece un mes como cualquiera. Y quizás lo sea. Caluroso como el que más, dado que en él, año con año, florece –o calcina, como se quiera decir– la canícula. Parece igual que otros. Y no. Debo decirlo: no. Toda la gente, en el mundo, en el país, incluso en nuestra ciudad, lo verá como un agosto de tantos. Es verdad, así lo percibirán. Y no obstante, hay algo que siempre lo salvará. Siempre, al menos mientras uno de nosotros quede vivo y pueda escribirlo o platicarlo; mientras alguien –ahora, mañana, en cincuenta años– lea un ejemplar, para nosotros, agosto, nunca pasará como un mes inadvertido.

Un agosto, que todavía no ha tomado su lugar en el graderío del olvido, nosotros, Colectivo3, nacimos.

