Obreros de Tampico con Magda Peraza

Tampico, Tamaulipas. (junio del 2018) Los diferentes sindicatos adheridos a las CTM del municipio de Tampico refrendaron su apoyo a la candidata por la reelección a la presidencia municipal, maestra Magdalena Peraza Guerra.

Con la presencia del secretario general de la CTM en Tamaulipas, Edmundo García Román, los representantes sindicales de los diferentes rubros tales como: de la construcción; electricistas; comercio; tianguistas; petroleros, petroquímicos; de la industria de la radio y televisión; y demás grupos productivos, reafirmaron su apoyo al proyecto de la maestra Magda porque siempre han contado con su respaldo incondicional.

Muestra del impulso que ha brindado la maestra Magda Peraza al sector sindical durante sus administraciones es la realización de proyectos en la ciudad con mano de obra cien por ciento tampiqueña, beneficiando al sector obrero local.

“Siempre hemos trabajado de la mano con los sindicatos de la CTM, no es nuevo que tengamos esta cercanía, agradezco sus muestras de confianza, sé que me respaldan porque me conocen. En mi caso tengo mis orígenes como sindicalista porque soy maestra, comprendo a la perfección su trabajo y necesidades, por ello en mis gobiernos las obras se han hecho con trabajadores de sindicatos de la CTM, y así continuaremos en mi próxima administración porque estoy segura que con su apoyo lograremos la victoria el próximo 1º de julio”, puntualizó.

La abanderada tricolor estuvo acompañada por la candidata a diputación federal por el 8º distrito, Elvia Holguera Altamirano; así como por integrantes de su planilla.

Me gusta: Me gusta Cargando...