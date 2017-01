OBSERVADOR POLÍTICO

POR: RENATO LUCIO ALVAREZ

Durante un encuentro con ciudadanos del oriente de la ciudad, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ informó sobre las acciones del Gobierno Municipal que preside y dio a conocer nuevos proyectos de beneficio común y destacó la obra de equipamiento para el Cárcamo Número 10, en el cual se instalará una nueva bomba sumergible de 215 caballos de fuerza para dar eficiencia al sistema de drenaje sanitario y beneficiar con esta inversión de más de 4 millones de pesos a más de 22 mil usuarios de la COMAPA de Reynosa. Sumado al beneficio que recibirán los usuarios de la red de drenaje, la Presidenta Municipal dio a conocer que entre los proyectos que se ejecutarán en el oriente de Reynosa destaca la pavimentación de la calle Benito Juárez, entre Manuel Potrero Del Llano y Francisco Zarco, de la colonia Nuevo Amanecer, obra que se realizará con un presupuesto mayor a los 5 millones de pesos mientras que con más de 2.5 millones de pesos se ejecutará la pavimentación de la calle Simón De la Garza, entre León Guzmán y Benito Juárez de la misma colonia “Algo que me han pedido mucho y que también lo vamos a hacer es la pavimentación de la Calle 12, entre Zacatecas y Avenida Revolución, en la colonia Unidad Obrera; esas son las obras que vamos a hacer y que ustedes tienen que apuntarlo muy bien; vamos a echarle muchas ganas”, dijo a los residentes de las colonias Unidad Obrera, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y vecinos del sector.

La alcaldesa de Ciudad Camargo, EDELMIRA GARCIA se reunió con integrantes del comité técnico del programa de fondos de coordinación fiscal para acreditar las cifra del impuesto predial recaudada en el ejercicio 2016 y estar en condiciones de renovar de manera automática el convenio suscrito informo ELIZABETH RESENDEZ DELGADO, En la reunión estuvieron MARCOS OLIVARES, Delegado regional zona noreste de caminos y puentes federales, Rodolfo Rodríguez Morales titular de la unidad de entidades y fideicomisos del gobierno del estado, representantes de la secretaría de Hacienda y crédito público, sistema de administración tributaria y de la hacienda pública municipal. Cabe destacar que una vez más, gracias al pago oportuno de las y los camarguenses en el ejercicio 2016 se supero la meta del 50 % + 1 de la recaudación del padrón de contribuyentes del impuesto predial lo que le permitirá al municipio disponer de los recursos del fondo de coordinación fiscal para mejorar la infraestructura vial.

Durante su exposición la jefa del ejecutivo local dijo que se están implementando acciones que contribuyan a mejorar la recaudación de este año nuevo 2017 como descuentos por concepto de pronto pago, a pensionados y jubilados así como en los recargos a fin de que todos puedan regularizar su situación ante la hacienda pública municipal.

Añadió la alcaldesa que se están utilizando las ventajas que ofrecen hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, el volanteo, perifoneo y la notificación domiciliaria

con el propósito de que todos estén enterados de las ventajas de pagar oportunamente sus impuestos para que se traduzcan en obras y servicios que beneficien a la comunidad.

Finalmente los integrantes del comité reconocieron el interés de la presidenta municipal Edelmira García Delgado por encabezar a la delegación de su municipio y por las acciones puestas en marcha a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa no solo el país si no todo el mundo para mejorar la recaudación del impuesto predial….

MIGDALIA APENAS renunció y ya tenía amarrado un hueso en el gobierno del estado de Tamaulipas, haber sino sale de pleito también ahi porque no aguanta mas de un semestre con nadie, sino preguntenle a nuestra diputada local COPITZY HERNANDEZ GARCIA, a quien le renunció siendo priísta como candidata suplente a diputada local para la elección del pasado 5 de junio. Ella vino y rindió protesta como candidata pero a la hora de la hora se rajó y se fue de suplente de MAKI ORTIZ en la candidatura a presidenta municipal con el compromiso de que sería funcionaria municipal sin ninguna duda, pero ella pidió también para su hijo una dirección, entonces como se comprenderá pues no hay para toda la familia, sin embargo se les otorgó los puestos, reunciando el hijo a la dirección de atención a la juventud y ahora en enero siguió ella a la dirección de relaciones públicas, donde en realidad se evalúa muy mal su trabajo a decir de asociaciones u organismos que nunca fueron convocados por la dirección en mención y ahora asumió la delegación de ITAVU por encargo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y haber sino le avienta la toalla en unos mesesillos mas…. AQUI la situación es que como funcionaria no deja nada bien el área de trabajo que toca pero en fin que le sigan creyendo es problema de los políticos….

DESIGNARON a ROXANA GOMEZ como jefa de la oficina fiscal del estado en Rio Bravo, oficina que estaba acéfala siendo designada por el gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, quien giró el nombramiento y se lo entregó un sujeto que nomás no pinta para nada, por eso lo traen del tingo al tango.

PERO EN FIN la designación hecha a la ex candidata a diputada local por el distrito 8 dejó en claro que es un elemento que van a cuidar los panistas y sobre todo el nuevo gobierno del estado y sino pal baile vamos.

Sin duda llega a coordinar un trabajo importante como es el de la recaudación de los contribuyentes para regresarlo en acciones del nuevo gobierno de los vientos de cambio….

CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, lider del congreso del estado le comentaba que es lo que le sucede a este individuo, se cree candidato a senador por el 2018 por el PAN y la verdad no le dá mucho para llegar a tanto, a nosotros se nos hace que se queda en el camino, pues el PRI anda con todo y no dejarán que JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ceda el palacio municipal, para lo que ya se preparan nomás con trabajo para

lograr el objetivo de la reelección, además del reacomodo que tendrá el alcalde en cualquier momento….

LUEGO LE CUENTO LA OTRA….

Me gusta: Me gusta Cargando...