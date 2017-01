OBSERVADOR POLÍTICO

POR: RENATO LUCIO ALVAREZ

-REGIDORAS EN REYNOSA A DEMOSTRAR SU ACTIVIDAD DE PARTIDO

Y EN REYNOSA, le comento que Se llevó acabo el arranque de la campaña de descacharrización, limpieza, bacheo, alumbrado público, recolección de basura y reparación de parques y jardines así como semaforización, por parte de esta administración que dirige la alcaldesa MAKI ORTIZ a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios. Aqui BELTA MENDOZA, titular de dicha dependencia municipal, informó se atiende no sólo al sector de la Benito Juárez, sino también a la Carlos Cantú y Pedro J. Méndez, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, por ello, se planteo el desarrollo de estas acciones. También señaló se giran oficios a los dueños de yonkes, con la finalidad de invitarlos a mantener limpia la vía pública, sin invadir la banqueta, ni el paso al peatón. Estas brigadas se llevarán acabo cada quince días y serán en diferentes sectores populares, por ejemplo, la próxima se visitará al fraccionamiento Bugambilias.

OIGA ES INCREIBLE QUE dos regidoras del ayuntamiento de Reynosa se placeen como si nada gastándose los dineros del pueblo sin hacer nada absolutamente por la comunidad, ahi tenemos a CLAUDIA PACHECO como regidora quien es la esposa del actual director estatal de catastro de Tamaulipas, JOAQUIN RAMIREZ, quien con cuota y todo tiene su espacio en el cabildo municipal, haciendo que? Pues nada levantando el dedo cuando se le ocurre aprobar o desaprobar alguna idea que sele viene a la mente, es decir es miembro del cabildo de Reynosa nomás por ser la esposa del director estatal del catastro, a quien seguramente el gobernador lo ha de tener bien checado, pues no quiere funcionarios que se pasen de listones….

Y QUIEN NO SE QUEDA ATRAS, es el ex diputado local y representante del gobierno del estado en la zona norte, FRANCISCO GARZA DE COSS, quien consiguió una chambita de regidora para su esposa, sabia usted esto amigo lector?, pues la señora ERIKA SALDAÑA es la esposa de este y además funcionario del estado, mismo que no tiene y menos traerá nada en el morral, un fulanito que le jugó las contras al ahora gobernador, solo basta pedir en el área de acceso a la transparencia en el congreso del estado que maneja CARLOS GARCIA que ya no dicen para cuando lo puedan mover y se regrese a Matamoros….

AUN ASI la hicieron regidora a la mujer de GARZA DE COSS, quien no sabemos que méritos pueda tener frente a militantes del PAN que por muchos años han dado su vida y participación política , algo que seguramente se acabará….

Alcaldes de diferentes municipios en México llegarán a Nuevo Laredo como invitados a la tradicional Ceremonia del Abrazo entre dos naciones que se realiza en inmediaciones del Puente Internacional Juárez Lincoln.

El Presidente municipal, Enrique Rivas anunció que el próximo 18 de febrero recibirá a por lo menos cinco alcaldes del país que presenciarán la LVI ceremonia del abrazo que simboliza la amistad y comunión entre el gobierno de Laredo, Texas y Nuevo Laredo.

“También se está comunicando con nosotros el senador Ernesto Cordero quien va participar en esta ceremonia del brazo, hoy Nuevo Laredo está recuperando el liderazgo, al convertirse en foco de atención como ayer que estuvo aquí la licenciada Margarita Zavala, a principios de semana estuvo el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y se recibió a cuatro gobernadores integrantes de la CONAGO, queremos que volteen a ver la ciudad y lo estamos logrando”, comentó el alcalde.

Entre los alcaldes que visitarán la ciudad son Enrique Vargas del Villar de Huixquilucan, Estado de México, Teresa Jiménez de Aguascalientes, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de Tijuana, Baja California, entre otros del estado de San Luis Potosí.

“Los alcaldes vienen a presenciar la ceremonia del abrazo, les llama mucho la atención porque no en todas las fronteras con Estados Unidos se lleva a cabo, pero además por lo que representa ante un cambio de gobierno en donde queda muy por encima de cualquier elección la buena relación y amistad que mantenemos con nuestros vecinos de Laredo, Texas”.

Durante su estancia en la ciudad, los alcaldes se reunirán con grupos de apoyo a los migrantes a fin de conocer de cerca la problemática por la que atraviesan los mexicanos repatriados.

Me gusta: Me gusta Cargando...