Ofrece Koral Herrera un gobierno de soluciones a problemas de la zona rural

+No se puede seguir gobiernos que evadan su responsabilidad en rubros como la salud

La candidata del Partido Verde a la presidencia municipal, se comprometió a encabezar un gobierno que brinde soluciones al sector rural y no siga evadiendo como hasta ahora temas prioritarios como la salud.

Al dialogar con familias de los ejidos El Triunfo 1, Los Dorados y Santa Clara que le expusieron problemáticas en el rubro de salud, la candidata dijo que estos asuntos han sido históricamente evadidos por los gobiernos, con el pretexto de que no son de su área de competencia.

“Hay problemas que son constantemente ignorados por los gobiernos municipales y la salud es uno de ellos, me comprometo a ser una presidenta municipal que atienda sus necesidades reales, que no le saque vuelta al desabasto de medicinas y la falta de médicos con el pretexto de que no le compete, porque aunque así fuera, tenemos la obligación de buscar una solución”,dijo.

