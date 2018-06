Ofrece Magda Peraza rumbo y certidumbre para Tampico.

*Escucha abanderada tricolor a familias de la colonia Carmen Romano.

Tampico, Tamaulipas.- Al continuar recorriendo los diferentes sectores de la ciudad, la candidata a la presidencia municipal de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, fue recibida con gran aceptación en la colonia Carmen Romano, situada en la zona norte de la ciudad.

La abanderada priista saludó personalmente a las amas de casa, jefes de familia, adultos mayores y niños que la esperaban a su paso dandole la bienvenida en sus hogares.

Las familias le expresaron su confianza y se comprometieron a seguirla apoyando porque es una persona auténtica, que mira a los ojos al ciudadano.

Peraza Guerra hizo el compromiso ante los colonos de seguir dando lo mejor de si junto a los integrantes de su planilla, un equipo de síndicos y regidores que representan dignamente a los diferentes sectores de la sociedad y que trabajarán al igual que ella para lograr una ciudad digna para todos.

“La gente me conoce, y me ha reiterado su apoyo lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que vamos en el camino correcto y se acerca muy pronto la victoria del 1º de julio”, puntualizó.

La candidata tricolor mencionó que continuará escuchando la voz del pueblo y así fortalecer cada vez más su proyecto donde lo más importante es el ciudadano.

“Tampico tiene rumbo y tiene certidumbre , y en ese sentido estamos llevando nuestra campaña también. La gente me conoce porque en mis gobiernos he incluido a todos los sectores y eso hoy se ve reflejado al recibir su apoyo”, concluyó.

