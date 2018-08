Opuestos a todo lo que Viole la soberanía de Tamaulipas: Gobernador

“Yo insisto, estamos en la mejor disposición de trabajar siempre y cuando no genere problemas en la gobernabilidad que en Tamaulipas bastante ha costado construirla”, dice

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno federal, puede implementar sus programas y sus proyectos “sí, siempre sí, no vulnere la soberanía del Estado de Tamaulipas”, dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al fijar su postura sobre la designación de un delegado en Tamaulipas del Presidente Electo a partir del 1 de diciembre próximo.

Defendió su posición “en el sentido de que fui electo de una manera democrática, y tengo un mandato constitucional y me obliga a oponerme a todo aquello que vulnere la soberanía del Estado”, dejó claro el Gobernador de Tamaulipas.

En entrevista con José Cárdenas del programa de noticias de Radio Fórmula añadió:

“Voy a esperar los tiempos, te repito, hay que ver en qué parte de la Constitución se establece que hay un orden intermedio entre el presidente de la República y el gobernador, eso no existe. Yo no quisiera aventurarme hasta que no esté estipulado por el nuevo gobierno”.

Añadió: “Una vez que lo esté, entonces estaremos tomando las decisiones correspondientes. Yo insisto, estamos en la mejor disposición de trabajar siempre y cuando no genere problemas en la gobernabilidad que en Tamaulipas bastante ha costado construirla”.

