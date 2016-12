PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE HABRÁ UN CAMBIO CON LA LLEGADA DE 500 FEDERALES A TAMAULIPAS.

2.- QUE HASTA 7 CHOFERES TENÍAN LOS EX SECRETARIOS DEL EX GOBIERNO DE EGIDIO.

3.-QUE SE PRESENTÓ DENUNCIAS PENALES CONTRA ALGUNOS EX FUNCIONARIOS ESTATALES.

4.-QUE CONTINUA LA CACERÍA DE AVIADORES EN LA SET DIJO HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.

5.-QUE TAMBIÉN EXPULSEN DEL PRI A EGIDIO Y A GEÑO.

Con bombo y platillo anunciaron el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que para frenar a la delincuencia, a partir de hoy estarán desplegados 500 elementos de la Gendarmería y Policía Federal en todo el estado y que operarán una unidad de investigación e inteligencia y dos de antisecuestros. Ya veremos qué pasa.

Resulta que algunas dependencias del Gobierno del Estado fueron encontradas con exceso de personal, según información proporcionada por el titular de la secretaría de Administración, Jesús Nader Nasrallah, por ejemplo; secretarios que tenían hasta siete choferes y la misma cantidad de vehículos asignados para sus funciones. Que chulada cobrar y no trabajar. El colmo del abuso y despilfarro de los recursos públicos fue que los ex secretarios del ex gobierno de Egidio Torre tenían hasta 7 choferes con sueldo y hasta compensación, y muchos de ellos nunca trabajaron.

Bajo hermetismo se supo que la Contraloría Estatal, cuyo titular es Mario Soria Landero, ya presento algunas denuncias penales contra varios ex funcionarios estatales de quienes se comprobó, que estaban en nómina, pero sin ejercer alguna función como servidor público en alguna dependencia del Estado.

Que advirtió el titular de la SET, Héctor Escobar Salazar, que la Secretaría de Educación de Tamaulipas concluirá la auditoría a la nómina magisterial y administrativa hasta el mes de enero y que no informará si se han encontrado personas en nómina, que no devenguen el salario que reciben; o sea, los llamados aviadores, hasta que no tenga en sus manos el resultado final de dicha auditoría. Pues ojala que sí hay aviadores que los corran y además que les obliguen judicialmente a devolver lo obtenido sin trabajar.

Que el líder del PRD en el estado, Alberto Sánchez Nery, afirmó que además de expulsar a Yarrington, también se debería hacer lo mismo con Geño Hernández y Egidio Torre, aunque reconoció que salir de un partido no es castigo suficiente, pues la ley debe accionar, hacer investigaciones y aplicar sanciones

