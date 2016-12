PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- protestan contra imposición de Manuel Muñoz conocidos priístas.

2.- AÍDA ZULEMA FLORES CUBRE UN INTERINATO PERO PODRÍA QUEDAR PERMANENTE.

3.- POSTERGAN ENTREGA DE AGUINALDO ALGUNOS PATRONES.

4.-PERSECUCIÓN CONTRA EX FUNCIONARIOS MÁS BIEN PARECE CIRCO MEDIÁTICO.

Interesante se está poniendo el asunto de la renovación del Comité Estatal del PRI, pues claramente se observa que conocidos priístas como Enrique Cárdenas del Avellano y Heriberto Ruiz Tijerina de plano se oponen a que vayan a poner en la dirigencia a Manuel Muñoz Cano para la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por representar la continuidad del grupo político del ex gobernador Eugenio Hernández Flores. Por su parte, Enrique Cárdenas del Avellano, comentó ante los medios de comunicación que sus derechos partidarios han sido violentados, ya que de acuerdo a los estatutos, son 60 días los que se tienen para emitir una convocatoria, mismos que se cumplieron el pasado 03 de diciembre, aunque respondió la Presidenta Interina, Aida Zulema Flores Peña, recordando que en los estatutos del partido, refiere que cuando se agoten los 60 días de interinato, se hará una prórroga para quienes estén al frente de la presidencia interina. Así que no les queda de otra que aguantar hasta que Enrique Ochoa decida sacar la convocatoria y eso será hasta el año próximo si bien le va.

Resulta que Aída Zulema Flores cubre un interinato de una dirigencia, de la que ella es la Secretaria General y que debía durar hasta diciembre de 2017. Por ello es que no extrañe que la indefinición de un nuevo dirigente, tenga el efecto de darle permanencia a la reynosense. Ya veremos que ocurre con la dirigencia estatal del tricolor.

Ante la crisis económica que han tenido algunos micros empresarios han decidido aplazar la entrega de aguinaldos a sus trabajadores, por lo que se han acercado empleados y solicitan asesoría de la Procuraduría del Trabajo ante la prórroga que han solicitado sus patrones en el pago de aguinaldo. Cristián Segura, quien labora en la citada Procuraduría, explicó que hasta el momento se han presentado dos casos en donde se ha extendido a solicitud del patrón, el periodo de pago otorgado por la Ley del Trabajo. Expresó el funcionario que existe voluntad en el pago pero los patrones de micros empresas no tienen para pagar. Triste situación para esos empleados que no podrán recibir sus aguinaldos en tiempo y forma.

Y de remate, tanto para el gobierno federal como el estatal, así como los ayuntamientos, ya adelantaron que el año 2017 será un lapso tal vez no de miseria, pero si por lo menos de austeridad que limita en la pobreza. Si la recomendación para los tamaulipecos es apretarse más el cinturón ante la embestida que nos espera, algunos de los ya de por sí oprimidos económicamente dirán ¿pues cual cinturón? ya que el que tienen no da para más apriete.

Desde que tomaron el poder la gente de Cabeza de Vaca se la han pasado hablando ante medios de que hay cacería contra aviadores y ex funcionarios corruptos, pero hasta la fecha sólo ha quedado en simples declaraciones, pues todavía no hay ningún ex funcionario sentado en el banquillo de los acusados siendo procesado por algún ilícito. En la SET todo sigue igual y hasta la fecha no han informado de algunos aviadores. Ya veremos en enero próximo con que historia nos salen. Y aunque parezca incrédulo, como dijo Santo Tomás ver para creer.

