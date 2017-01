PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE NO HABRA DESPIDOS MASIVOS EN GOBIERNO DE TAMAULIPAS.

2.- QUE CHULADA, RESULTA QUE GEÑO QUIERE ACTA DE NO ANTECEDENTES PENALES.

3.-POR LO PRONTO SUBEN DERECHOS VEHICULARES, TORTILLA Y MILLONES PERDERÁN AGRICULTORES TAMAULIPECOS.

4.- NI A MANCERA NI A LA COPARMEX LES PARECE LO DEL ACUERDO DE PEÑA.

Resulta que según Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, entre las estrategias que el Gobierno del Estado implementará para ahorrar recursos durante el 2017 no está el de despedir personal de las diferentes secretarías, señaló el subsecretario. Y al contrario, explicó que la Secretaría de Finanzas a través del departamento de Egresos planteará en el capítulo mil, que corresponde a Personal, una estrategia que permitirá generar ahorros, tanto en viáticos, combustibles y celulares, así como el de mantener congeladas todas aquellas plazas que se encuentran vacantes.

Incredulidad causa que Eugenio Hernández Flores este solicitando una carta de no antecedentes penales a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, pero Geño Hernández no quiso solicitar en persona la carta de no antecedentes penales, como cualquier ciudadano lo hace cuando requiere dicho documento, sino que envió a un tercero a hacer la petición. ¿Qué les parece? Y al parecer por si le quieren negar el documento, hasta un juicio de amparo ha promovido. Y se dice que la carta la quiere para tener un currículo limpio y buscar ser Senador de la República en 2018, inclusive por otro partido político diferente al tricolor. ¿Será? Ya veremos qué pasa con esta cuestión.

Según Mauricio Guerra Martínez, Jefe de la Oficina Fiscal en Victoria el pago de derechos de control vehicular (placas y engomado) sufrió un aumento y ahora es de 1 mil 441 pesos. Por su parte Steven Maya Ochoa, presidente de la federación de tortilleros dijo que los industriales de la masa y la tortilla acordaron subir 2 pesos el kilogramo del producto, a partir del 25 de enero, recalcó el presidente de la federación que los concentra en la zona sur del estado de Tamaulipas. Y

Gonzalo Alemán Migliolo, Secretario de Desarrollo Rural en la entidad, afirmó que 450 millones de pesos será la pérdida económica anual, que generará a los agricultores tamaulipecos el incremento del 17 % al precio del diésel, y es que si consideramos que hay un padrón de 31 mil productores y se gastan 80 litros por hectárea para sembrar y 20 en la cosecha, a cada productor le va a pegar entre 8 mil y 10 mil pesos, esto es adicional al costo que ellos traen en sus presupuestos, ese es el impacto que tiene en Tamaulipas según Gonzalo Alemán.

Al parecer ni a Mancera jefe de la CDMX ni a la COPARMEX les pasa aprobar lo del acuerdo de gobierno de Enrique Peña para mitigar lo del gasolinazo, ya que no ven claro cómo le va hacer el gobierno para realmente proteger la economía de los mexicanos.

