PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-SEGÚN LA OCDE LA CORRUPCIÓN CONTAMINA LA ECONOMÍA EN MÉXICO.

2.- INSISTE TRUMP EN QUE MÉXICO PAGARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO.

3.- DIJO PEÑA NIETO MÉXICO NO PAGARÁ POR EL MURO.

4.- SE MOLESTA MARGARITA ZAVALA PORQUE LE DIGAN LA ESPOSA DE CALDERÓN.

Interesante lo que dice el secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) José Ángel Gurría, pues señaló que en la actualidad, el 70 por ciento de los mexicanos estiman que la corrupción es un mal generalizado en México, lo cual ha generado el desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción detectados han contagiado el desempeño económico. Por ello se requiere que más allá de un buen diseño legal, la lucha contra la corrupción se asuma como parte de una cultura.

Resulta que Donald Trump, presidente electo de USA, dijo que van a construir un muro, afirmó aclarando que no desea esperar un año y medio hasta acabar nuestras negociaciones con México, las cuales iniciarán inmediatamente después de ocupar el puesto sino que se empezará a construir con fondos estadunidenses, México de alguna forma, y hay muchas diferentes formas, nos reembolsará… por el costo del muro. Eso ocurrirá, sea por un impuesto o por un pago. Trump aclaró., al abordar el tema del muro y del tratado de libre comercio, que México han sido tan lindos, tan lindos. Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Quiero al pueblo de México, Tengo a mucha gente de México trabajando para mí. Es gente fenomenal. El gobierno de México es estupendo. No los culpó por lo ocurrido… por tomar ventaja de Estados Unidos…. no los culpo. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos haber permitido que eso ocurriera. Y no ocurrirá más. ¿Qué les parece la actitud de Trump con respecto a México?

El presidente Enrique Peña dijo sobre la nueva etapa en los vínculos con Estados Unidos, que el mundo ve a México como un país que con audacia y pragmatismo privilegiará el diálogo y el entendimiento para lograr acuerdos, para lograr beneficios concretos para los mexicanos. En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos. No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales, aseguró Peña.

A la que le molesta que AMLO la mencione como la esposa de Calderón, es a Margarita Zavala, pero aunque no le guste que le llamen así, como quiera sigue siendo cónyuge del ex presidente, a menos que se divorcie y entonces ya no podrían llamarla como la esposa de Calderón.

Según el decir del Contralor Estatal, Mario Soria Landero, la lista de ex mandos aviadores se habría abultado, y se alistan más denuncias penales. No se han interpuestos denuncias, estamos trabajando en ellas y en el archivo de tres personas, pero probablemente sean más, estamos trabajando en ella todavía porque nos está saliendo otra información, dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...