PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

Pintan mal las cuestiones económicas para nuestro país, ya que debido al previsto ajuste de la política monetaria en usa, el aumento del proteccionismo comercial de Washington, una baja del optimismo a nivel local, así como por los ventarrones en contra que enfrenta México a raíz de la incertidumbre por las políticas económicas que adoptará Donald Trump, consideró el fondo monetario internacional, así el FMI recortó las proyecciones de expansión para nuestro país en 0.6 puntos porcentuales, tanto para 2017 como para el 2018 a un ritmo de 1.7 % y de 2.0 %, respectivamente.

SIGMAR GABRIEL, canciller alemán, advirtió a Donald Trump contra la instauración de una tasa del 35% a las importaciones de vehículos producidos por fabricantes alemanes fuera de Estados Unidos, que podría afectar a BMW. Recordó su importante presencia en Estados Unidos, pues su fábrica de Spartanburg es su mayor sitio de fabricación en el mundo. Enfatizó: Somos un exportador neto en Estados Unidos, donde producimos y exportamos más autos que los que vendemos en el país, lo que es bueno para la economía norteamericana.

Ante las diferencias que están dándose entre Estado Unidos y Europa, la ministra alemana Ángela Merkel, la dama ya declaró que los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Voy a continuar comprometiéndome para que los 27 Estados miembros trabajen juntos mirando al futuro, declaró al ser interrogada sobre el respaldo de Trump a la salida del Reino Unido del bloque y su especulación de que otros países seguirán el mismo camino.

Dijo el líder magisterial Rigoberto Guevara que todo modelo educativo que se elabore sin tomar en cuenta la opinión de los maestros a cargo de grupos de alumnos, se condena al fracaso. hay políticas educativas que no se pueden establecer por igual en el 100 por ciento de los municipios de una entidad ya que, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas no es lo mismo una escuela de Miquihuana, que una escuela de Victoria. Lo que necesitamos es que los maestros opinen. Si el maestro de Miquihuana tiene condiciones diferentes a la zona urbana de Ciudad Victoria, que se le tome en cuenta su opinión sobre qué se necesita para aterrizar un programa) en ese contexto, expresó el líder del SNTE. Si queremos tener una educación igualitaria, tenemos que buscar condiciones iguales; y no las tenemos en todo el estado de Tamaulipas; entonces, ¿por qué no buscar adecuar esos modelos de acuerdo a las condiciones de cada región? Eso es contextualizar, añadió.

