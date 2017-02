PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- LA FRASE DE TRUMP REVELADA EN SU LIBRO EL ARTE DEL TRATO: SI MI ADVERSARIO ES DÉBIL, LO APLASTO, Y SI ES FUERTE, NEGOCIO.

2.-UNIÓN EUROPEA BUSCARA NUEVOS PACTOS COMERCIALES SI EU SE CIERRA.

3.-SEGÚN MEADE ESTAMOS PAGANDO LA INCERTIDUMBRE DE EU.

4.- QUE LA SET ADVIERTE A COBRACUOTAS

Interesante que paralelamente a su campaña electoral, e incluso ahora que inició su mandato, Donald Trump no pierde el tiempo para sus transacciones, ya que hacerse de 26 terrenos de alta plusvalía en la Riviera Maya, que trata despojar a su legítimo propietario, según lo denuncia Rodolfo Rosas Moya. Por otro lado el sábado 28 de enero, su desaprobación llegó a 51 por ciento, de acuerdo con sondeo de la compañía Gallup. Con ello, Trump logró adjudicarse un récord: es el Presidente que logra el rechazo de la mayor parte de los estadunidenses en el menor tiempo posible. Para dicha encuesta Gallup entrevisto a 1500 ciudadanos.

Resulta que Jeroen Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, dijo que La Unión Europea tendrá que establecer nuevas asociaciones comerciales si su tradicional aliado político y económico si los Estados Unidos encaran un camino hacia el proteccionismo. Agregó que no saben aún si eso va a suceder, aclaró Dijsselbloem a la emisora RTL. Europa no debe sentarse y esperar a ciegas lo que pase en Estados Unidos, sino avanzar por sí misma, también en el área comercial. Nuestra cooperación con China es muy importante. Económicamente cada vez más importante, pero también políticamente, agregó. Si Estados Unidos realmente opta por un mayor proteccionismo, por una postura más encerrada en sí mismo y ya no es un defensor del comercio y la cooperación, Europa tendrá que tomar ese rol con determinación.

En reunión plenaria con senadores del PRI, Meade resaltó que en la medida que los Estados Unidos encuentren en su producción industrial mayores espacios de crecimiento, ello podría darnos también estímulos de crecimiento; en este contexto el petróleo podría darnos crecimiento tanto por su precio como por las reformas estructurales. Sustentó que los actuales son tiempos difíciles, pero México tiene en su haber fortaleza y las reformas estructurales, la energética, la de telecomunicaciones nos van a ayudar a enfrentarlo. El último reporte trimestral del PIB, que tiene buenas cifras, es alentadora para el crecimiento del 2016, incluye menor déficit del que se había anticipado, eso es buena noticia.

El director de Centros Regionales de Desarrollo Educativo, Arturo Sarrelangue Martínez, dijo que se sancionará al docente que condicione el ingreso de un alumno en un plantel a cambio de dinero. Admitió que las sociedades de padres necesitan realizar actividades económicas, para dar mantenimiento y hasta hacer mejoras materiales a los planteles, pero deben de hacerlo al margen de la administración de los mismos. Pues a ver si ahora si logran controlar a los directivos.

