PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-CANADA Y MÉXICO DE ACUERDO EN ACTUALIZAR EL TLCAN.

2.-SEGÚN MEADE MÉXICO ES IMPORTANTE PARA EU.

3.-QUE APARECEN MÁS AVIADORES EN GOBIERNO ESTATAL.

4.- ARTE Y CULTURA ENTRE ESTUDIANTES PROMUEVE Y DIFUNDE EL GOBIERNO DE LEAL GUERRA.

5.- QUE DIPUTADOS LOCALES DARÁN BARRAS DETECTORAS A ESCUELAS EN TAMAULIPAS.

6.-QUE ESTADOS UNIDOS EMPEZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO.

7.- QUE ESTADOS UNIDOS EMPEZARÁ A CONSTRUIR MURO CON DINERO PROPIO.

Resulta que, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores y el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, concordaron en que el Tratado de Libre Comercio en América del Norte ha dado beneficios y ahora está la oportunidad de actualizarlo, para que siga siendo un motor de crecimiento de América del Norte.

Al participar Antonio Meade en la 31 Reunión Anual de Consejeros del Tecnológico de Monterrey, declaró que es el primero o segundo mercado para 29 de los 50 estados que integran ese país, y su segundo mercado más importe. Para situar dicha importancia, explicó que le compramos cuatro veces más que Brasil, Rusia, India y Sudáfrica juntos. Le compramos más que toda la Unión Europea, si excluimos al Reino Unido”, señaló en el evento en el que presentó los retos y oportunidades que tiene México ante un entorno mundial complejo.

Según el subsecretario de Administración, Armando Pérez Garza, las direcciones o jefaturas adscritas a las dependencias de gobierno del estado, que no cuenten con la debida legalización, desaparecerán, y que al parecer hay más de 400 aviadores heredados por la pasada administración estatal. Que no cuentan con los números finales y que en la torre Bicentenario tenemos arriba de 2 mil 600, y en total de gobierno unas 15 mil plazas, y expuso que se está haciendo un estudio minucioso en las direcciones y muy pronto se darán a conocer los resultados, recalcó y Armando Pérez Garza no descartó la posibilidad de fusionar algunas áreas durante este proceso, que también incluye a la Secretaría de Educación.

Importante que con positiva respuesta a promover y darle difusión al arte y la cultura por parte del gobierno municipal que preside Juan Francisco Leal Guerra, es que grupos de estudiantes acuden diariamente a disfrutar de las colecciones plásticas que alberga la galería municipal, la cual se ha destacado por las prestigiosas exposiciones de artistas, locales, estatales y nacionales. Personal docente y estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio número 15, visitó y constató la calidad de la exposición Luz sin Llamas del reconocido maestro Arq. Hiram Céspedes, quién dejó parte de su talento en este lugar para que los mantenses disfrutaran del color, formas y texturas de su trabajo.

Interesante que Congreso del Estado donará mil escáners o barras detectoras de metales a las escuelas de Tamaulipas. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, expresó que no se trata sólo de revisar las mochilas, sino también a los alumnos para que no ingresen a las aulas con objetos peligrosos.

El gobierno de Estados Unidos quiere empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos de El Paso Texas, Tucson Arizona y El Centro California y pagarlo con dinero aprobado por el Congreso, según informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional.

Me gusta: Me gusta Cargando...