PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-CARRERA ARMAMENTISTA ES LO QUE PLANEA TRUMP.

2.- INCREMENTO EN GASTO NO COMPENSA PRODUCTIVIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

3.-ALGUNOS GOBERNADORES DE EU NO APOYAN MEDIDAS MIGRATORIAS DE TRUMP.

4.- SEGÚN GE ESTADOS UNIDOS PERDERA SU LIDERAZGO COMEMRCIAL.

5.-EL 2018 PUEDE SER LA OPORTUNIDAD ESPERADA PARA AMLO.

6.-PRESIDE LEAL GUERRA REUNIÓN DE PREVENCIÓN PARA SEMANA SANTA 2017.

Resulta que Trump prometió este lunes un aumento armamentista de 54 mil millones de dólares en el presupuesto destinado a las Fuerzas militares estadounidenses. Dijo además que vamos a hacer más con menos, y a hacer un Gobierno austero y responsable, y a empezar a gastar en grande en infraestructura en EU.

Interesante que no hay correlación entre el incremento del 158% del gasto público de la Cámara de Diputados con la productividad de los legisladores:, ya que al parecer en ninguna de las sesiones se han reunido sus 500 integrantes y el salón de plenos luce continuamente semivacío. Y es que para este 2017 la cámara dispondrá de 7 629 millones de pesos, que incluyen el pago de dietas, bonos, vales de gasolina, renta de autos último modelo y viajes. No obstante que cada diputado tiene asesores que les ayudan a redactar iniciativas, 83 no han presentado siquiera una.

Para el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aseguró que los gobernadores de Estados Unidos (EU) no están de acuerdo con su presidente Donald Trump e incluso rechazan las políticas migratorias y respaldan el Tratado del Libre Comercio de América del Norte Algunos de los gobernadores con los que el mexicano mantuvo reuniones son Susana Martínez, de Nuevo México; Terry McAuliffe, de Virginia; Scott Walker, de Wisconsin, entre otros.

En opinión del presidente ejecutivo de General Electric Co., Jeffrey Immelt, en una carta enviada a los accionistas, les dijo que Estados Unidos diverge actualmente con sus políticas del resto del mundo y eso provocará que vea reducido su liderazgo comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido impedir que las empresas manufactureras de Estados Unidos se instalen en el extranjero y retiró formalmente en enero al país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado por 12 naciones. Trump también quiere renegociar con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, Immelt aseguró que años de malas prácticas regulatorias y económicas están terminando para promover la competitividad.

Como resultado de las amenazas externas y debilidades internas han colocado la elección presidencial del 2018 a la vuelta de la esquina. Y es que la combinación Trump-Peña define la coyuntura electoral mexicana; mientras Trump arremete con gran activismo contra México y el mundo, la pasividad y crisis de popularidad de Peña abre espacios a los aspirantes presidenciales. Erráticas e inconsistentes, las encuestas propias y ajenas favorecen a AMLO, quien funge como el catalizador de la crisis de los partidos. Además de Andrés Manuel, Margarita Zavala, Moreno Valle, Osorio Chong, entre otros hacen su lucha por buscar acomodarse al 2018. Ya veremos qué pasa.

Acompañado del Secretario del ayuntamiento Juan Gerardo Cruz Ramos así como del Subdirector del Centro Regional de emergencias Mante C. Enrique Murillo Rodríguez, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra presidió importante reunión en las instalaciones del Centro Regional de Protección Civil, con el compromiso de velar por la seguridad vial en la prevención y disminución de accidentes, así como de diseñar estrategias con las instancias correspondientes para contar con saldo blanco en la próxima semana santa.

Me gusta: Me gusta Cargando...