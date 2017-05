PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR TILDA DE XENOFÓBICO Y RACISTA A GOBIERNO DE TRUMP.

2.- NICOLÁS MADURO CONVOCA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

3.-PROTESTAS EN EU CONTRA LAS DEPORTACIONES.

4.-PROFESORES CHIAPANECOS DE LA CNTE MARCHAN E INSTALAN PLANTON EN TUXTLA.

Resulta que Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de los comicios estadunidenses quedó claro que la relación bilateral México-Estados Unidos ha entrado en una etapa problemática, además de la visión xenofóbica, por la pretensión abusiva y arbitraria de obligar a los mexicanos a pagar por una cerca fronteriza que no es un proyecto propio ni binacional sino un intento de imposición y sometimiento inaceptable e incompatible con la legalidad internacional. El tabasqueño advirtió que su aspiración como nuevo gobierno es librar una batalla de ideas ante quienes alientan el egoísmo, el rechazo de clase, las fobias y la discriminación en todas sus variantes y persuadir al gobierno de Trump de que su política exterior es errónea y contraproducente.

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela convocó este lunes una Asamblea Nacional Constituyente, un anunció que se dio durante la movilización oficialista realizada en Caracas por motivo el Día del Trabajo. Al recibir la manifestación en la avenida Bolívar, el mandatario dijo: Hoy 1 de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte para la oposición consolida un golpe de Estado y profundiza grave crisis, escribió el ex candidato presidencial Henrique Capriles en su cuenta de Twitter sobre la convocatoria del mandatario para redactar una nueva Carta Magna.

Retando la ola de terror desatada por las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, miles de trabajadores inmigrantes y sus aliados se atrevieron a salir a las calles en decenas de ciudades y una vez más rescatar la memoria histórica del Primero de Mayo en el país donde se originó, pero no se festejaba el Día del Trabajador. Sindicatos que históricamente han sido no solo construidos por inmigrantes, sino una de las pocas organizaciones sociales que integran sus filas de todas las etnias, colores y orígenes, encabezaron los principales actos. La lucha obrera no tiene frontera dice la pancarta de una agrupación de trabajadores latinoamericanos.

Como parte de una jornada de lucha de tres días para exigir la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno federal, maestros de la CNTE, instalaron esta tarde un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la Sección 7. A nivel nacional hay un menú de actividades que comprende bloqueos carreteros, toma casetas cobro y de centros comerciales pero nuestra dirección política y los representantes del movimiento magisterial y popular definirán qué actividades se desarrollarán el 2 y 3 de mayo. Estamos trabajando en una consulta de base para saber cuándo debemos estallar el siguiente paro nacional de labores, debido a que es un mandato de nuestro congreso nacional ordinario de la CNTE, sistematizado en la asamblea nacional representativa del 8 de abril, en la actual coyuntura política para exigir la abrogación de la reforma.

Me gusta: Me gusta Cargando...