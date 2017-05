PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-REPUBLICANOS LOGRAN LOS VOTOS PARA TUMBAR LA OBAMACARE

2.- EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA EMPRESA MITSUI DESTACAN POTENCIAL DE MÉXICO.

3.-AUDITOR: QUE REVISARAN CUENTAS PÚBLICAS DE EGIDIO TORRE.

4.-ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, OTRO TAMAULIPECO QUE RENUNCIÓ AL PRI.

Resulta que los legisladores del partido Republicano lograron 217 votos para aprobar el proyecto de ley, apenas un voto más de los 216 necesarios en esta Cámara que dominan desde hace siete años. Y el sistema Obamacare está muerto, dijo Trump en la Casa Blanca. Vamos a terminarlo y vamos a seguir haciendo muchas otras cosas, añadió el mandatario, quien dijo sentir mucha confianza de que el proyecto será rápidamente aprobado en el Senado.

Importante que el presidente y director ejecutivo de Mitsui & Company, Tatsuo Yasunaga se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto a quien manifestó el interés por fortalecer y ampliar la presencia de Mitsui en el mercado mexicano, en sectores como el energético y de tratamiento de aguas residuales. Por su parte Enrique Peña destacó que compañías como Mitsui contribuyen a impulsar el crecimiento de la economía mexicana y reiteró que el país sigue atrayendo inversiones gracias a sus sólidos indicadores macroeconómicos.

El que afirmó que su renuncia es con carácter de irrevocable, luego de haber reflexionado la situación por la que atraviesa el tricolor es el maderense Erasmo González Robledo. Expuso que la dirigencia del partido es algo insostenible política y socialmente. Que después de un año de la derrota no ha podido recuperarse, agruparse y trabajar, no se ha realizado un solo acto político, yo quiero seguir trabajando no solamente por mi comunidad sino por Tamaulipas y por la trinchera de nuestro país.

Interesante que Jorge Espino Ascanio, auditor Superior del Estado, dijo que las cuentas públicas del 2016 correspondientes al ex gobernador Egidio Torre Cantú se revisarán a detalle. Pero que será una revisión dentro de la legalidad, y si se detecta alguna irregularidad, entonces se hará de conocimiento al Congreso del Estado.

