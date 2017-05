PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DIJO PEÑA QUE NO HA SIDO FÁCIL APLICAR LA REFORMA.

2.- PARA EL OFICIALISTA SNTE MALA FE INTENTA DESCALIFICAR TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.

3.-POR SU PARTE LA CNTE EXIGIÓ A GOBERNACIÓN MESA DE DIÁLOGO.

4.- TAMBIEN LOS JUBILADOS DEL ISSSTE SE MANIFESTARON EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- EN EL MANTE NO HUBO FESTEJO A LOS MAESTROS.

Resulta que el presidente Peña ante la dirigencia magisterial y profesores galardonados con la condecoración Manuel Altamirano, reconoció que los profesores fueron los actores protagónicos de la reforma, pues impulsar el nuevo modelo educativo con todo lo que implica, no sería posible sin la participación del magisterio. Sin embargo, admitió que su aplicación enfrentó reticencias, toda vez que cuando hay cambios sustanciales, hay quienes estaban en una posición cómoda que no les gustan. Peña Nieto destacó que las modificaciones se requieren para que los alumnos se adapten a las nuevas condiciones e implica nuevas prácticas pedagógicas. Aseveró que a futuro deberán continuar por lo que anunció la creación del Premio Jaime Torres Bodet a la innovación educativa.

Por su parte el oficialista presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que intentar descalificar u oponerse a la transformación del sistema educativo, a través de su reforma, desde el movimiento social, el sector privado o la coyuntura política es hacerlo por desconocimiento, por ignorancia o mala fe. ¿Usted le cree? También aseguró Díaz de la Torre que el gobierno federal cuenta con el apoyo del SNTE para impulsar la transformación del sistema educativo, pero también demandó el compromiso integral de todos los sectores sociales, pues señaló que los maestros ya demostramos que estamos cumpliendo.

Y los que no podían dejar de manifestarse este 15 de mayo , me refiero a la CNTE, El magisterio disidente llegó pasadas las 2 de la tarde a la sede de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es Osorio Chong, para exigir la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal. Y es que este lunes por la mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchó en la ciudad de México, desde la residencia oficial de Los Pinos hasta Bucareli, como ya es tradicional cada día del maestro.

Por separado, un contingente de maestros jubilados se movilizó del Anti monumento +43 a la sede de las oficinas centrales del ISSSTE, donde realizarán un mitin en contra de la privatización de los servicios, el respeto a su derecho a la jubilación y por la falta de pago de diversas prestaciones. Mediante cartelones rechazan la reforma educativa y exigen el pago de sus jubilaciones y de prestaciones devengadas como su seguro de retiro, que están detenidas y no les han entregado.

Después de muchos años de ser motivo de festejo el maestro por parte de los gobiernos municipales en Ciudad Mante, este año los regidores del PAN no quisieron y así le dieron cachetada con guante blanco al gremio magisterial, quizá porque sus miles votos no les interesan en lo más mínimo, aunque tendrán elecciones el año entrante y ya veremos si no les cobran factura.

