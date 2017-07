PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- MUCHO CIRCO CON LA EXTRADICIÓN DE JAVIER DUARTE. YA ESTA EN LA CDMX.

2.- FOX CANDIL DE LA CALLE Y OBSCURIDAD DE SU CASA, DECLARADO NO GRATO EN VENEZUELA.

3.-SEGÚN CHERTORIVSKI ES POR MIEDO QUE NO AVANZA EL INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO.

4.-QUE FRANCISCO GARCÍA RENDIRÁ INFORME EN SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.

Finalmente este lunes fue extraditado Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, y el ex mandatario fue llevado al Reclusorio Norte, donde se le notificaron los delitos por los cuales es requerido, entre ellos, dos cargos presentados por la PGR y 7 más por la Fiscalía de Veracruz. Ojala que esto que parece todo un circo, maroma y teatro, no vaya a quedar en eso y que realmente haya un interés serio y conforme a la ley para enjuiciarlo y que le incauten todo lo que se haya apropiado de manera ilegal, si es que lo hubo.

Como era de esperarse, el ex mandatario mexicano, Vicente Fox ya estando en Venezuela se puso a hacer comentarios sobre la situación en dicho país, olvidando su calidad de extranjero y eso provocó que el Gobierno de Maduro lo considerara no grato y lógicamente ya no se permitirá que ingrese a esa nación sudamericana en el futuro según lo afirmado por el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada.

Resulta que el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, reprochó que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, después de haberse reunido con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y haber señalado que era factible el incremento al salario mínimo ahora se retracte y sostenga que no es tiempo para ello. El funcionario capitalino sustentó que la riqueza económica que se genera en México da el margen para que el aumento al salario mínimo sea posible, el problema dijo, es que existe una distribución muy inequitativa.

Que será en la segunda quincena de septiembre cuando el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rendirá su primer informe de gobierno ante el Congreso del Estado. Como los diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura estarán en receso, iniciando el primer periodo ordinario del segundo año Legislativo el 1 de octubre, los legisladores que integran la Diputación Permanente convocarán a un periodo extraordinario para recibir ante el Pleno del Congreso del Estado el Primer Informe del Gobernador. Ya veremos cómo se desarrolla este evento político.

Me gusta: Me gusta Cargando...