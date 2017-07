PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- QUE EL CONSUMO INTERNO HA CAÍDO CON RESPECTO A 2016.

2.-PARA EL GOBERNADOR YUNES ES INACEPTABLE QUE JAVIER PUEDA QUEDAR LIBRE.

3.-LOS DE LA LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS QUIEREN PRECIOS BASE A GRANOS.

4.- PARA LEAL GUERRA LA SALUD DE MANTENSES PRIORIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

La evolución de la inflación anual ha incidido en el poder adquisitivo del salario y los precios han venido elevándose, informó la Cámara de Diputados en estudio que realizó. La evolución de las ventas de la ANTAD muestra un cambio a la baja en la tendencia de la tasa de variación, las de al menudeo pasaron de un aumento de un crecimiento de 10.65 por ciento a una de 1.41%, lo que podría indicar un menor dinamismo del consumo, derivado en parte a un repunte de la inflación. La venta de automóviles. Dijo que en junio se vendieron 127 mil 410 vehículos ligeros, 5.30 % menos que los vendidos en el mismo mes de 2016.

Al que no le pasa la posibilidad de que Javier Duarte pueda quedar libre es al gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien dijo que los veracruzanos no vamos a permitir que por una triquiñuela ilegal, Javier N obtenga su libertad. Exigió que se sancione a todos los cómplices del ex mandatario estatal, incluyendo a la esposa y familia de ésta, Karime Macías. Es inaceptable para él que el ex gobernante no causó el mayor fraude de la historia de Veracruz, si él antes de tomar posesión personalmente logró que sus cómplices devolvieron 700 millones de pesos, bienes inmuebles, un jet, un helicóptero y obras de arte, luego de que los cómplices de Javier N admitieron que era dinero del erario público estatal; la familia de Karime Macías vive en Londres, uno de los países más caros del mundo, y se contrató para la defensa del ex mandatario al despacho de abogados más caro del país. Indicó que dará a conocer conversaciones y el contenido de los diarios donde Karime Macías habla del enriquecimiento ilícito del gobierno de Javier N. Así como de las conversaciones que sostuvo con los cómplices de Javier N. Ya veremos que decide el juez.

Que los productores de sorgo y maíz de Tamaulipas que aportan a la producción nacional casi tres millones de toneladas de éstos granos en el ciclo otoño-invierno, urgieron una respuesta del Gobierno Federal a los precios objetivo que siguen sin definirse. Florentino Sáenz Cobos, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, dijo que hay consenso entre las diversas agrupaciones de productores del sector social y privado de la entidad y el Consejo Estatal Agropecuario, por lo que en ésta visita buscarán la respuesta a sus demandas. Calzada Rovisora presidirá dos actos en Victoria, uno en el Complejo Ganadero y otro en el Polyforum, acompañado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Arrancó Leal Guerra campaña de saneamiento básico. Con la finalidad de prevenir la proliferación de los mosquitos responsables de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, el gobierno municipal en coordinación con la jurisdicción sanitaria 06 Mante inició la campaña de Saneamiento Básico bajo el lema Por los Nuestros y por los que vienen. El alcalde Juan Francisco Leal Guerra acompañado por el Jefe de la Jurisdicción Dr. Abraham Benavides González al dar el arranque de estas acciones en el municipio, destacó que estas, se suman a la tarea que en el estado realiza el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el interés de mejorar la calidad de la salud de los mantenses y tamaulipecos.

