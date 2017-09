PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-NUEVAMENTE OTRO SISMO GENERÓ SOLIDARIDAD DE LOS MEXICANOS.

2.-QUE ESTADOS UNIDOS BUSCA ACUERDOS COMERCIALES CON OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS.

3.-QUE LA FEDERACIÓN RECIBIRÁ 5 BILLONES PARA GASTO.

Ante sucesos como el ocurrido, se llevó éste martes 2019 un plan de hermano para trabajar en la Ciudad de México reportándose con el centro aniversario. Para el presidente Peña Nieto fue un sismo verdaderamente muy fuerte, muy duro, informó el mandatario mexicano a bordo del avión presidencia. De acuerdo con los primeros reportes que recibió, comentó, supo que hubo edificios colapsados en las colonias Roma y Condesa.

Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los mandatarios de Brasil, Colombia y Perú a una cena la próxima semana en Nueva York con la intención de discutir la crisis de Venezuela y mejorar los lazos con la región tras complicaciones surgidas con México. La crisis económica y política en Venezuela, fuente de un 10% del crudo que se consume en Estados Unidos, estará casi con seguridad en el tope de la agenda cuando Trump reciba a Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, el lunes por la noche en la Torre Trump, dijeron diplomáticos. Trump necesita demostrar que tiene buenos amigos en la región que comparten una agenda con Estados Unidos, pero no estoy seguro de que vaya a obtener lo que quiere”, dijo un diplomático brasileño, quien pidió que no se mencionara su nombre porque no podía hablar públicamente sobre el tema.

Que según la Cámara de Diputados, de los 5 billones de pesos que se prevén como ingresos de la Federación para el próximo año, 26% será para el pago de salarios. Órganos autónomos:

Por su parte, para los 11 consejeros electorales del INE se plantea que su salario anual total pase de 2 millones 994,563 pesos a 2 millones 997,090 pesos el próximo año. Para el Presidente de la CNDH se plantea un aumento de 2 millones 905,378 pesos a 2 millones 917,569 pesos.

Para el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica se propone un aumento de 9,537 pesos, para que en el 2018 tenga un salario de 2 millones 371,643 pesos. Para la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se plantea un aumento de 7,687 pesos, al quedar su salario anual en el 2018 en 2 millones 343,133 pesos. En el caso del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones se propone un salario anual de 2 millones 238,261 pesos; y para el presidente del INAI un total de 2 millones 382,044 pesos en el 2018. Finalmente, en el caso del titular del Inegi, quien en el 2017 tiene un salario anual total de 2 millones 358,559 pesos, se propone un aumento salarial de 10,702 pesos, para quedar en 2 millones 369,261 pesos en el 2018.

