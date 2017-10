PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-ADQUIERE FUERZA EL GRUPO AZUL OPUESTO A RICARDO ANAYA.

2.-QUE SE DEBE SEGUIR APOSTANDO EN MÉXICO POR EL MERCADO INTERNO.

3.-QUE PODRÍA MÉXICO ABANDONAR LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL TLCAN.

4.-GOBERNADOR SOLICITO DECLARACIÓN DE DESASTRE DE ALTAMIRA Y NUEVO LAREDO.

5.-EL ALCALDE LEAL DESTACÓ LA PRIORIDAD QUE SU GOBIERNO TIENE CON EL CAMPO.

Al parecer al dirigente panista Ricardo Anaya le salió una oposición, pero al interior del blanquiazul, y es que supuestamente la mayor parte de los gobernadores azules o aliancistas no están apoyándolo o no le han manifestado apoyo en su propósito de ser candidato presidencial. Del lado de los leales al jefe nacional panista se suman Miguel Ángel Yunes de Veracruz, Kiko Vega de Baja California, Javier Corral, de Chihuahua y Miguel Márquez de Guanajuato. No lo apoyan Pancho Domínguez de Querétaro, Tony Gali de Puebla y José Rosas Aispuro de Durango. No han manifestado su apoyo, pero tampoco estar en su contra Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Martín Orozco de Aguascalientes, y Antonio Echevarría de Nayarit. En la Cámara de senadores los contrarios a Anaya son Ernesto Cordero, Roberto Gil, Salvador Vega, Jorge Lavalle y Jorge Lozano, y el grupo ha crecido a 11 senadores, con la posibilidad de aumentar a unos 20 senadores.

Resulta que el presidente nacional de CANACINTRA, Enrique Guillén, aseguró que nuestro país tiene todos los elementos para seguir creciendo en materia económica, aún sin un acuerdo comercial que lo respalde. El 99 % de las empresas viven del mercado interno, solamente una versión muy pequeña vive de la exportación, entonces ¿qué necesitamos fortalecer?, según Guillén el mercado interno, pero no sólo de consumo sino también de producción.

Interesante que reconoció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que existe la posibilidad de que México se levante de la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si Estados Unidos insiste en imponer medidas proteccionistas. Agregó que en caso de que no se alcance un acuerdo de libre comercio sin medidas proteccionistas, México cuenta con un plan B, que lo constituyen las reglas de la Organización Mundial del Comercio, las cuales contemplan aranceles promedio de 4.5 %. “La posición de nuestro gobierno ha sido firme: no se aceptarán barreras al comercio por eso tenemos listo un plan alterno.

Importante es que con el fin de que los damnificados por las inundaciones reciban apoyos del Fonden, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó a la Secretaría de Gobernación, que declare desastre natural en Nuevo Laredo y Altamira.

Y el alcalde Leal Guerra enfatizó que su gobierno mantiene un equilibrio en la atención de las necesidades de sus representados tanto en la zona urbana como en la rural, como es el caso del problema suministro del agua potable cuya aportación de los usuarios de 30 pesos al mes no compensan los costos de operación, así como mejoras en las vialidades y alumbrado público de sus comunidades y en puerta el arreglo carretero El Abra Tantoyuquita y de Km 9 al entronque Celaya-Aztecas.

