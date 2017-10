PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- JOSÉ LUIS LUEGE RENUNCIÓ AL PAN PARA BUSCAR LA CDMX.

2.- MARGARITA ZAVALA DESCARTÓ SER LA CAUSA DE LA DIVISIÓN DEL PAN.

3.-QUE MEADE PUEDE SER CANDIDATO PRESIDENCIAL.

4.- ADEUDO RETROACTIVO A 2013, SE PAGARÁ A MAESTROS JUBILADOS HASTA EL PRÓXIMO AÑO.

5. FUNDACIÓN MICHOU Y MAO Y DIF EL MANTE LLEVAN MENSAJE DE PREVENCIÓN A ESCUELAS.

Resulta que José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua, presentó hoy su renuncia como militante de 32 años en el Partido Acción Nacional, al considerar que el presidente de ese instituto político, Ricardo Anaya, mantiene secuestrado al blanquiazul y porque, fundamentó, le han cerrado las puertas a su derecho de participar en un proceso interno a candidato a Jefe de Gobierno a la Ciudad de México.

Interesante que la hoy ex panista, Margarita Zavala, descartó ser la causa de la división del Partido Acción Nacional, sino el efecto o consecuencia de la misma, porque desde ese instituto político se controlan todos los órganos de partido y eso no permite ni la renovación ciudadana ni la toma de decisiones. Razonó que el PAN debió impulsar a quienes estaban en mejores condiciones de competir y con su renuncia yo gano cuando veo a los ciudadanos y cuando me libero de una estructura que no deja pasar a los ciudadanos. Destacó que no será fácil luchar contra una estructura que tiene dinero público, que tiene poder y cooptados los órganos de decisión, como Acción Nacional, así como lo tiene su dirigente nacional, Ricardo Anaya. Los ex gobernadores del PAN Fernando Canales, Alberto Cárdenas, Emilio González, Alejandro González y José Guadalupe Osuna divulgaron una carta en apoyo a Margarita Zavala quien renunció a su militancia en el blanquiazul el viernes pasado.

Un estudio elaborado por el economista Rafael de la Fuente, del banco internacional de origen suizo UBS, denominado -México sucesión en Banxico-, explica que la razón principal por la que Meade Kuribreña no es el favorito claro para reemplazar a Agustín Carstens en el Banco de México es porque el presidente Enrique Peña Nieto puede decidir que Meade proporcione al PRI la mejor oportunidad de ganar las elecciones presidenciales del próximo mes de julio.

Que Rodrigo Tavares García, el dirigente de los Maestros Jubilados y Pensionados, explicó que tras la negociación con las autoridades del ISSSTE, se determinó bajo el consentimiento de los inconformes, cubrir la deuda en pagos diferidos durante el 2018. Primer pago se realizaría el primero de enero, el segundo el primero de febrero y el tercero el primero de marzo de 2018.

Importante que la profesora Juanita Lara de Leal, clara en sus objetivos de llevar junto a la fundación Michou y Mao la información oportuna y necesaria para evitar que sean más los pequeños relacionados con accidentes provocados por el fuego y quemaduras, la enfermera María Alejandra Martínez Uvalle comentó que han recibido todo el apoyo de parte de la presidenta del Sistema DIF en este municipio en el recorrido que realizan por todas las escuelas.

Me gusta: Me gusta Cargando...