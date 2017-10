PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-HISTÓRICA INTENCIÓN DE ASPIRANTES INDEPENDIENTES POR LA PRESIDENCIA.

2.-PASARELA DE PRESIDENCIABLES EN ENCUENTRO PRIÍSTA.

3.-LA EX GOBERNADORA IVONNE ORTEGA RECHAZA DEDAZO EN EL PRI.

4.-MANCERA SE DEFIENDE ANTE CRÍTICAS DE EX FUNCIONARIO POR EL SISMO.

Una verdadera peregrinación de aspirantes por el INE. Se sabe ya de 85 solicitudes de ciudadanos que aspiran a ser candidatos por la Presidencia de la República. Lógico es de esperar que no puedan todos conseguir la meta de reunir más de 864 mil firmas. Lo interesante será saber finalmente quienes si podrán participar y el recurso económico que recibirán del gobierno, producto de los impuestos que pagamos como ciudadanos ante el Fisco. Entre los conocidos podemos citar a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, gobernador de Nuevo León, el senador ex perredista Armando Ríos Pitter y el comunicador Pedro Ferriz de Con. Entre las mujeres más conocidas están Margarita Zavala y María de Jesús Patricio Martínez. Todas las demás damas aspirantes son francamente poco conocidas. Tendrán 120 días para conseguir las firmas a fin de poder conseguir su registro como candidatos independientes. De lo contrario no participarán.

Aunque el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, rechazó que la Escuela Nacional de Cuadros a cargo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI haya sido pasarela de los cinco secretarios de Estado, como quiera esa reunión sirvió para que mostraran su ánimo los secretarios Enrique de la Madrid, titular de Turismo, Miguel Ángel Osorio Chang, secretario de Gobernación, José Narro Robles, secretario de Salud, Aurelio Nuño de educación y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, que se dijo orgulloso de que se le mencionara entre los presidenciables.

La que se rebela a que se dé un dedazo en el PRI es Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, que abiertamente busca la postulación de su partido para el máximo cargo, y quien pronunció que no se prestará a una simulación o a un dedazo disfrazado, y además la yucateca defiende la consulta a la ciudadanía para determinar quién será el candidato presidencial del priísmo.

Resulta que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, calificó de poco serios y con intenciones políticas, los planteamientos del ex secretario de Protección Civil capitalino, Elías Moreno Brizuela, quien afirmó que si se hubiera cumplido el Reglamento de Construcciones vigente se habrían evitado las muertes que causó el terremoto de hace casi un mes.

Importante que en recorrido por las colonias Vicente Guerrero, ejido Cuauhtémoc y planteles educativos de la zona urbana el alcalde mantense, Francisco Leal Guerra, constató avances en los rubros de Vivienda, Electrificación e infraestructura educativa.

