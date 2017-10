PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-ES ABSURDO QUE HUBIERA MÁS DE 70 CANDIDATO INDEPENDIENTES A LA PRESIDENCIA.

2.-FUE ASESINADO ACTIVISTA GUERRERENSE DEL MOVIMIENTO EN FAVOR DE AMLO.

3.-DE 23 GUBERNATURAS ARRASAN CHAVISTAS EN 17 GUBERNATURAS EN DISPUTA ELECTORAL.

4.-QUE SE OPONE ABOGADO DE GEÑO A QUE SEA ENVIADO A PRISIÓN FEDERAL.

5.- QUE FELIPE GARZA NARVÁEZ, BUSCA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MORENA.

Eso de abrir la posibilidad a que cualquier ciudadano quiera ser candidato a la Presidencia de la República está resultando un absurdo, porque de darse esa premisa, sería un exagerado gasto público darles a todos los participantes para sus campañas electorales, y con los vicios y corrupciones que ya conocemos, sólo sería llenarles los bolsillos a dichos participantes y a los medios televisivos y de la radio, que son los que se van de gane en los periodos de campañas electorales. Quizá eso explica porque muchos quieren formar partidos y asociaciones para probar las mieles del presupuesto público y salir de pobres o acumular más millones a su patrimonio personal y familiar. Debe haber un alto a tanto dispendio, pues ya basta de lucrar con los impuestos que los mexicanos pagamos religiosamente para mantener al gobierno cada vez más gastador.

Lamentable que sigan ocurriendo hechos como el de Ranferi Hernández Acevedo, miembro de la Coordinadora Estatal del Movimiento Pro AMLO en Guerrero, que murió calcinado junto con su esposa, suegra y chofer en el crucero de la localidad de Nejapa, entre los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa, en la Montaña Baja, lo cual fue confirmado por autoridades estatales.

Malas noticias para los opositores venezolanos, ya que el chavismo arrasó en las elecciones, sostuvo el presidente Nicolás Maduro, al celebrar los resultados oficiales de los comicios regionales celebrados este pasado domingo en los que el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela ganó 17 de 23 gubernaturas en disputa, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional Electoral, que dieron a la oposición la victoria en cinco estados. La oposición ha reiterado que sus gobernadores no juramentarán ante la Asamblea Constituyente, porque considera que fue elegida de forma fraudulenta. Sobre esa postura, Nicolás Maduro advirtió que el que no haga el juramento no asume el cargo y punto.

Resulta que al defensa de Geño Hernández considera que el traslado de Eugenio Hernández a una prisión federal no solo trata de cuidar su integridad física, sino que hay algo más de fondo y por eso su abogado ha sido el primero en oponerse a la medida y ha solicitado que el ex gobernador no deje el CEDES de la capital, considerando que su traslado hacia una prisión federal, en este caso a Matamoros, serviría para acelerar el proceso de extradición, no solo por la cercanía geográfica sino también por el entramado legal que existe en un hecho de este tipo.

Interesante que Felipe Garza Narváez, un ex priista ahora militante del partido que fundó López Obrador quiere la Coordinación Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA. Ya veremos si finalmente logra ese cargo.

