PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- QUE A MÁS TARDAR EL 14 DE DICIEMBRE HABRÁ PRECANDIDATO DEL PRI.

2.-QUE SI TERMINA EL TLCAN LA ECONOMÍA ENTRARÁ EN UNA ETAPA DE MAYOR AUSTERIDAD.

3.-MONREAL SE REUNIÓ CON AMLO Y DECIDE SEGUIR COMO JEFE DELEGACIONAL.

4.-QUE NO SE HA SUSTRAIDOA LA JUSTICIA EL RECTOR Y SU ESPOSA.

5.- LEAL GUERRA GESTIONA INVERSIÓN ANTE EL INDE PARA REHABILITACIÓN DE PARQUE.

Resulta que líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, ratificó que los tiempos electorales que estableció el INE son claros, por lo que los priistas tendrán listo el procedimiento interno para que a más tardar el 14 de diciembre quede establecido quién será el precandidato a la Presidencia de la República, para que inicien las precampañas del 15 de diciembre en adelante. Insistió que el método a través del cual se elegirá al aspirante es la Convención de Delegados, que fue el mecanismo estatutario que estableció el Consejo Político Nacional, así como los Consejos Políticos en todas las entidades federativas del país.

Que advirtió el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que la quinta ronda del TLCAN arrancará formalmente el próximo viernes 17 de noviembre en la Ciudad de México y concluirá hasta el martes 22, pero se prevé que desde el día 15 comiencen a sesionar algunas mesas técnicas. Dicho instituto previó que de no lograrse una negociación exitosa, la economía mexicana entrará en una etapa de mayor austeridad, como resultado de haber apostado al comercio internacional y desdeñado el fortalecimiento de las empresas nacionales, y la desaceleración que registró la economía mexicana durante el tercer trimestre de 2017, porque el PIB sólo creció 1.7 %, con lo que el acumulado de enero a septiembre llegó a 2.2 %.

Interesante que de su encuentro privado con Andrés Manuel López Obrador, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, anunció que permanecerá al frente de la demarcación política, aunque continuará conversando con otros dirigentes políticos para evaluar las decisiones que tomará en un futuro. Monreal se refiere, entre otros temas, a su encuentro con el líder nacional de Morena, de quien dice es la persona con más autoridad moral que hay en el país. Lo escuché después de varios meses, intercambiamos puntos de vista del régimen político y la urgencia de transitar hacia una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero. Fue una reunión amable, sincera.

Ricardo García Bravo, el abogado del rector, dijo que Alejandro Vera Jiménez, y su esposa María Elena Ávila, no se han sustraído a la acción de la justicia, ya que están localizables y sólo tienen que citar al rector como debe de ser y acudiremos con el rector de manera voluntaria, como le hicimos frente a la acusación pasada de peculado, que no sustentaron ni comprobaron, dijo el abogado del rector. Repitió que esta nueva causa penal es revanchismo del gobernador Graco Ramírez, a quien no le importa torcer la ley para afectar a sus enemigos políticos.

En la inauguración del LXIII Torneo de la Liga de Softbol Municipal “Jesús Chávez Padrón”, el presidente municipal, Ing. Juan Francisco Leal Guerra, se comprometió con los 20 equipos participantes y los directivos de la Liga Municipal de Softbol, a trabajar en la aprobación de un proyecto de rehabilitación, del parque “Emilio Sosa Padrón”, de la Colonia Miguel Alemán.

Fotos: 1.- Ricardo Monreal.- que seguirá en la Delegación de la CDMX.

2.- Enrique Ochoa.- que para el 14 de diciembre habrá precandidato presidencial.

3.- Alejandro Vera.- y su esposa María Elena.- que no están sustraídos de la justicia.

Me gusta: Me gusta Cargando...