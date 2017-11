PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-PRESIONA REPRESENTANTE DE TRUMP CONTRA MÉXICO Y CANADÁ.

2.- PARA LUIS MADRAZO EL FIN DEL TLCAN CAUSARÍA SOLO SHOCK TEMPORAL.

3.-PARA GUAJARDO EN LA SEXTA RONDA PODRÍA DARSE EL REBALANCEO DEL COMERCIO.

4.- PARA COPARMEX EL AUMENTO SALARIAL ES LIMITADO Y DE MEDIO CAMINO.

5.- INSISTEN GLORIA DE JESÚS MOLINA Y LEAL GUERRA TODO EL APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA COMBATE DE TRANSMISORES DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA

Resulta que para Robert Lighthizer, representante de EU, es motivo de preocupación la falta de avances significativos en la Quinta Ronda de renegociación del TLCAN. Mencionó que hasta la fecha no hemos visto evidencia de que Canadá o México estén dispuestos a dialogar seriamente sobre cláusulas que lleven a un nuevo equilibrio en el acuerdo. Presionó que de no llegar a este nuevo equilibrio, no llegarán a un resultado satisfactorio.

Según el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Madrazo, para México no sería letal la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sería un shock temporal, y el miedo sería el principal costo en un escenario así. Nos hemos preparado para los escenarios adversos, y la salida de Estados Unidos del TLCAN no sería letal para México porque China, la Unión Europea no necesitan un tratado comercial para negociar con Estados Unidos.

Por su parte para el secretario de economía, Ildefonso Guajardo, queda para la sexta ronda considerar el rebalanceo del comercio como quiere Estados Unidos, siempre y cuando sea para ampliarlo y que no limite la capacidad exportadora de México, señaló el secretario.

Estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana que el alza salarial de 88.36 pesos acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un acuerdo limitado y de medio camino. Acotó que a más tardar el 30 de abril del próximo año debe haber un nuevo ajuste para que pueda llegar a cubrir el 100 por ciento de la Línea de Bienestar y así México salga de la lista de los países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico con niveles salariales más bajos.

Importante que reiteran gobierno estatal a cargo del Lic. Francisco Cabeza De Vaca y Gobierno municipal a cargo del Ing. Juan Francisco Leal Guerra, el compromiso que tiene con la salud de los mantenses y familias de esta región, en el marco de reunión de trabajo con el sector salud, presidida por la Secretaria de Salud en el Estado, la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, cuyo propósito fue analizar el panorama Epidemiológico de las Enfermedades Transmitidas por Vector y establecer un plan de acciones preventivas y de combate a transmisores de dengue, sika y chinkungunya.

Fotos: 1.- Juan Francisco Leal Guerra.-reitera su compromiso que tiene con la salud de los mantenses.

2.- Ildefonso Guajardo,.- que en sexta ronda se considerara él rebalanceo de comercio con EU.

3.- Robert Lighthizer, representante de EU.-que no llegarán a un resultado satisfactorio si no hay equilibrio en c omercio.

