PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- PARA AMLO MEADE NO ES UNA ALTERNATIVA PARA MÉXICO.

2.-ORGANIZACIONES CAMPESINAS SE SUMAN AL PROYECTO DE AMLO.

3.- MEADE LE RESPONDIÓ A AMLO QUE NO ES NI ACOMODADO NI ARROGANTE.

4.-QUE IVA GENERAL PODRÍA SER LA SOLUCIÓN ANTE UNA CAÍDA DE ISR.

5.- GOBIERNO DE LEAL GUERRA CUMPLE CON ALUMBRADO Y REHABILITACIÓN DE CALLES QUE MEJORAN IMAGEN DE LAS COLONIAS NACIONALES COLECTIVAS.

Empiezan a calentar motores los aspirantes presidenciales, y con ello el golpeteo.

Así para Andrés Manuel López Obrador cuando faltan siete meses para la elección y un año para la toma de posesión, dice estar seguro que le ganarán a la mafia del poder y a su candidato pelele; habrá un cambio verdadero para la felicidad del pueblo. Andando de gira, López Obrador señaló que con la designación de Meade millones de mexicanos nos están dando su apoyo, su confianza, y nunca jamás los vamos a traicionar. Aseveró que es muy alentador que la gente, no sólo los pobres, también integrantes de clases medias, baja, media alta, incluidos algunos empresarios que no están vinculados al régimen de corrupción, que han hecho sus patrimonios con esfuerzo, que son gente honesta, no traficantes de influencias, quieren un cambio de verdad y que no se han tragado la opción de que siga el régimen de corrupción, de injustica, de privilegios.

Interesante que unas doce organizaciones campesinas comenzaron la realización de foros encaminados a crear una red de apoyo al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo al proceso electoral del próximo año, así como presentar un proyecto de política pública para el campo, el cual buscará que haga suyo el ex jefe de gobierno. El presidente nacional de la central de organizaciones campesinas y populares (Cocyp), José Jacobo Femat, sostuvo que con ello buscarán que el tabasqueño sume cinco millones de votos en los próximos comicios.

Resulta que Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia der México, aunque no se convertirá en militante del tricolor, le respondió a Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena así: Yo le agradezco la parte de joven, de espíritu, de corazón, sin ninguna duda, la parte de arrogancia creo que es lo único que no le queda a mi persona y lo de acomodado tampoco. Osorio Chong ya se reunió en privado con Meade y se dice que Osorio ya le dio su apoyo, e Ivonne Ortega que también quería ser candidata presidencial ya se disciplinó también.

Ante una caída brusca de los ingresos vía impuesto sobre la renta, el Gobierno Federal podría, con la ayuda del Congreso recurrir a gravar los bienes y servicios de forma generalizada, tal y como ocurre en la Unión Americana. Tal situación podría ser producto de la baja en el ISR en Estados Unidos de 305 a 20%.

Los vientos del cambio ya ondean en las tres etapas de la colonia Nacional Colectiva, añejas y olvidadas, demandas ya tienen respuesta de la presente administración municipal que preside el ing. Juan Francisco Leal Guerra. Vecinos de la primera y tercera etapa con iluminación al cien, mejora vialidad de la Lázaro Cárdenas en la segunda etapa y vialidad en la Álvaro Obregón de la tercera.

