PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE A LÓPEZ OBRADOR NO LE IMPORTA QUE LO TILDEN DE POPULISTA.

2.- LA ONU RECHAZA POSTURA DE TRUMP SOBRE JERUSALÉN.

3.- EN CASOS DE DELITOS FEDERALES UN 56% SON RECHAZADOS POR LOS JUECES.

4.- CONVIVIÓ LEAL GUERRA EN POSADA CON PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.

A pesar de las críticas por apoyar a los ninis del país con un pago mensual de 3 mil 600 pesos, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, insistió que va a haber trabajo para los jóvenes, no me importa que me acusen de populista cuando estoy planteando que se van a contratar a todos los jóvenes como aprendices y se les va asignar para que se les capaciten, en talleres, empresas, comercios, y el gobierno va a pagar la nómina: les va a pagar 3 mil 600 pesos mensuales. Si eso es ser populista, que me apunten en la lista.

Interesante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto votar un proyecto de resolución que pide el retiro de la decisión del presidente estadunidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron diplomáticos, una medida que probablemente enfrente el veto de Washington.

Resulta que conforme datos del Poder Judicial y del gobierno federal, los jueces de todo el país devolvieron o desecharon 56.1 por ciento de las consignaciones que los agentes del Ministerio Público de la Federación les remitieron por diversos ilícitos. La Procuraduría General de la República explicó que estos indicadores se deben, particularmente, a que la transición al Sistema Penal Acusatorio ha reducido significativamente el número de asuntos penales llevados a proceso mediante averiguaciones previas.

Plausible que el presidente municipal, Ing. Juan Francisco Leal Guerra, haya estado presente en la tradicional posada navideña, organizada por el departamento de parque y jardines, de la dirección de servicios públicos, en donde compartió los alimentos preparados para los presentes y convivió con cada uno de los trabajadores de este departamento. El Director de Servicios Públicos, Humberto Hernández Delgado y el encargado del departamento de parques y jardines, Enrique Yáñez, agradecieron la presencia del alcalde mantense y demás autoridades municipales, así como todo el apoyo, que el gobierno municipal ha tenido a bien brindar a los trabajadores.

