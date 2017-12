PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- SEGÚN ANAYA EL PRI NEGOCIÓ LA LEY EN EL ACUERDO PARA ENVIAR A CASA A GORDILLO.

2.- QUE DEFIENDE OCHOA REZA QUE COALICIÓN ES CON PANAL, NO CON GORDILLO.

3.- QUE PARA MIKEL ARRIOLA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES MALO E INEFICIENTE.

4.-FRANCISCO LEAL GUERRA REITERA SU APOYO AL DEPORTE.

5.- QUE EN 2018 IMPULSARÁ LA CNTE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EDUCACIÓN.

Elba Esther Gordillo regresa a casa, pero no a su domicilio particular, sino a su casa política que es el PRI, gracias al acuerdo en el que se negoció la ley, afirmó el panista Ricardo Anaya Cortés en reunión con miembros de su partido y algunos del PRD, en la búsqueda de la candidatura presidencial por parte de la coalición Por México al Frente.

Ochoa Reza afirmó que la coalición de su partido es con Nueva Alianza, no con Elba Esther. Dijo que Elba Esther está en arresto domiciliario, no está controlando el sistema educativo como sucedió en los gobiernos panistas donde, por cierto, Ricardo Anaya era subsecretario de ese gobierno y andaba turisteando por todo el país. Nunca le conocimos a Ricardo Anaya declaración alguna en contra de que Elba Esther tuviera secuestrada la educación de México bajo los gobiernos panistas. No tiene vergüenza. Además, se refirió a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre que Meade es el candidato de la mafia del poder. La mafia sí tiene dos candidatos: Andrés y Manuel, que quiere liberar a los criminales y ponerlos de nuevo en las calles.

Mikel Arriola expuso que quiere y puede gobernar la Ciudad de México, la cual ha enfrentado en los últimos 20 años malos gobiernos. Hace 20 años la gente vivía mejor. Hoy 77 % de los capitalinos y me incluye decimos que se vivía mejor hace 20 años. Los delitos han subido 70 %.

Reitera gobierno municipal, a cargo del Ing. Juan Francisco Leal Guerra, su compromiso con el deporte en todas sus disciplinas, además del apoyo a personas solidarias que llevan un mensaje de reflexión, amor y paz a todo el mundo.

Resulta que después de tres días de análisis y discusiones en la que participaron delegados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato y Morelos, entre otras, Pedro Hernández, de la dirección política de la CNTE, señaló que es necesario trazar una ruta que nos permita concretar una propuesta educativa y curricular más completa, además de generar experiencias que hagan posible de forma concreta nuestro proyecto de educación alternativa.

