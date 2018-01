PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE DIJO AMLO QUE DOMINA EN LAS ENCUESTAS RUMBO A LAS ELECCIONES.

2.-QUE PGR TIENEPRUEBAS SÓLIDAS CONTRA BORGE Y LOS DUARTE.

3.-SEGÚN MEADE SU GOBIERNO SER DE HECHOS Y NO DE PALABRAS.

4.- QUE ANAYA APUESTA POR CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SALARIOS JUSTO.

5-QUE ENRIQUE CÁRDENAS QUIERE CANDIDATURA AL SENADO.

6.- GOBERNADOR PIDIÓ A GENTE DE SU GABINETE QUE SI ASPIRAN A UNA CANDIDATURA RENUNCIEN.

Resulta que dijo López Obrador, sobre los resultados de las encuestas, que es la primera vez que tenemos esa ventaja; en el 2006 estábamos arriba, pero no así, es sorprendente, pero yo les diría que el más cercano a tener una ventaja así fue Peña y eso no en estos tiempos, porque ya a estas alturas ya había estado en la Feria del Libro de Guadalajara, yo creo que ya se había registrado lo del incidente en la Ibero y a partir de ahí ya empezó a caer”, resaltó. El tabasqueño aseguró que dicha ventaja es el motivo por el que sus adversarios lo han atacado en los últimos días. López Obrador señaló que su contrincante del PRI, José Antonio Meade, no ha despegado e, incluso, en algunas encuestas se encuentra en el cuarto lugar. El precandidato aseguró que ahora hay mayor equidad en los medios de comunicación del país, porque son más responsables, objetivos y no quieren perder prestigio.

Aseguro el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán que no trabaja bajo ninguna presión ni actúa conforme a los tiempos electorales en las investigaciones contra los ex gobernadores acusados de corrupción. En las indagatorias que encabeza la PGR, los trabajos son exhaustivos, se analizan las pruebas y se integran los expedientes conforme a derecho para solicitar una extradición, como la que se alista contra el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Prueba de ello, dijo, es la solidez con que fueron elaborados los expedientes contra ex gobernadores como Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.

Por su parte Antonio Meade dijo que en caso de llegar a la presidencia su gobierno será de hechos y no de palabras, -haremos una precampaña y un gobierno que proponga soluciones, por eso lo que hoy proponemos aquí es una iniciativa que habremos de presentar pronto, como iniciativa de reforma, para que los corruptos y los delincuentes no solamente paguen su pena sino que estemos seguros de que con mecanismos ágiles y justos regresen el dinero y los bienes que obtuvieron ilícitamente y que se recupere en beneficio del Estado.

Ricardo Anaya dijo -Vamos a apostar porque crezca la economía y se paguen salarios justos, de qué sirve que crezca la economía si a la gente no le llega el dinero a su bolsa, de nada, ¿verdad?, tienen que ser las dos cosas-. Al acto de precampaña llegaron, entre otros, Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la Presidencia y a la gubernatura del estado, perdedora en ambas contiendas, y además acudieron el panista Santiago Creel Miranda, otro perdedor y el perredista Jesús Ortega.

Enrique Cárdenas del Avellano dijo que manifestó al PRI, que quiere la candidatura al Senado en la fórmula que corresponde a Tamaulipas, y que, si no se le otorga esa postulación, no aceptaría de consolación contender por la Diputación por el 05 Distrito electoral o por la Alcaldía de Victoria.

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que si algún miembro del gabinete estatal busca participar por un cargo de elección, deberá renuncia a su puesto. Recalcó -el que quiera participar, ya sabe lo que tiene que hacer, para empezar tienen que dejar el cargo-.

