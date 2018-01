PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-TRUMP PIDE A REPUBLICANOS APROBAR PRESUPUESTO VÍA OPCIÓN NUCLEAR.

2.- SE VA DEL PAN GABRIELA CUEVAS PARA RESPALDAR A AMLO.

3.-ASEGURA ANAYA QUE GRACIAS A ELLOS BORGE ESTÁ EN LA CÁRCEL.

4.-PARA LA ARQUIDIÓCESIS UN SALARIO MÍNIMO YA NO ALCANZA PARA COMER.

5.-LEAL GUERRA APOYA AL INSTITUTO DE CONTADORES DE EL MANTE.

Resulta que el presidente Trump quiere que la llamada -opción nuclear-, que el líder de la mayoría en el Senado, en este caso, el republicano Mitch McConnell, puede convocar de manera discrecional, cambia las reglas del Senado, al requerir una aprobación sólo por mayoría simple (51) y no de 60 votos.

Interesante que la senadora Gabriela Cuevas anunció esta tarde su renuncia al PAN para asumirse como legisladora independiente y apoyar al precandidato de Morena para la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Agradeció a los líderes de ese partido, así como a los militantes, y anunció que luchará por democracia más justa y libre en mi país con el respaldo al morenista.

Ricardo Anaya, en un encuentro en Cancún con la militancia de los partidos que lo postulan dijo: Decidimos formar esta coalición porque aprendimos del pasado. Supimos que la unión hace la fuerza. Donde nuestra coalición gana se rompe el pacto de impunidad por el que el gobernador corrupto le ayuda a su amigo a que sea gobernador con la condición de que cuando llegue le cuide las espaldas. Eso quería Borge, ¿verdad? Pero no se pudo salir con la suya, donde llegamos nosotros se rompe el pacto de impunidad.

Desde la Arquidiócesis Primada de México se hizo un llamado a la sociedad civil a vigilar y exigir que haya austeridad y honestidad en los cuantiosos recursos públicos que no benefician a la sociedad, pero sí a la burocracia gobernante y a sus socios. En el semanario católico Desde la Fe, titulado -Ya no alcanza para comer-, se lamentó que en la actualidad haya quienes se enriquecen inmoralmente a costa del bienestar de millones de pobres que no tienen ni lo básico para una vida digna.

Reitera el gobierno municipal, a cargo del Ing. Juan Francisco Leal Guerra, su compromiso de cercanía con los miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de El Mante, al estar presente en la reunión de cambio de Consejo Directivo. En dicha reunión, la Contadora Reyna Edith Guevara Servín, rindió su informe de actividades durante su periodo como presidenta de dicho consejo y en su lugar fue nombrado nuevo presidente, el Contador Norberto Estrada Gutiérrez. El Lic. Enrique Aregullín Martínez, quien acompañado por la primer síndico, Cp. Norma Lilian Benavides Rodríguez y demás autoridades, brindo un reconocimiento por la gran labor que realizan y los invito a seguir con ese gran trabajo.

Me gusta: Me gusta Cargando...