PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-EN UN DILEMA EL PRI CON MEADE QUE SE COMPORTA COMO INDEPENDIENTE.

2.-AMLO: VAN A GANAR MÁS LOS MAESTROS, ENFERMERAS, MÉDICOS, POLICÍAS, SOLDADOS.

3.- NO LA TIENE NADA FÁCIL EL PAN Y MENOS EL PRI EN TAMAULIPAS CON MORENA.

Difícil debe estar siendo para el PRI el dilema que representa su candidato Antonio Meade, que fue cobijado por el tricolor, pero que no quiere saber nada de dicho partido, como se observa en el inicio de su campaña, y ese deslinde no debe tener nada contentos a los dinosaurios de ese partido, que en un remotísimo caso en que pudiera milagrosamente ganar, pudieran no ser tomados en cuenta y eso de quedarse fuera de las millonarias nóminas a las que están acostumbrados percibir, debe resultarles bastante molesto dicho posible escenario político. Quizá eso ha propiciado que algunos priístas de plano ya renunciaran y se fueron a buscar cobijo con AMLO y su coalición Morena-PT-PES que tiene más probabilidad de ganar la Presidencia de la República y de paso favorecer a sus candidatos.

Como quiera Meade, el primer candidato no militante del PRI, dice estar convencido de que 90 días de campaña serán suficientes para remontar a Andrés Manuel López Obrador y ganar la Presidencia. Considera en su discurso de campaña que es la inclusión social, y no el asistencialismo, la fórmula contra la pobreza. Aunque ese argumento ya lo venimos escuchando desde hace buen tiempo y cada año se suman más pobres a la estadística de INEGI. Los candidatos del tricolor al Senado y a las diputaciones tendrán que trabajar por su cuenta porque su candidato presidencial no garantiza que les vaya a ayudar en los votos y si por el contrario es posible que les perjudique.

Por su parte durante su acto de campaña en Santa Catarina, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a aumentar los salarios de los trabajadores y las Fuerzas Armadas. Añadió que gran parte de las problemáticas del país, como la economía, se resolverán con el combarte real de la corrupción, por lo que con ello se podrían ahorrar 500 mil millones de pesos que es lo que se roban cada año los políticos corruptos. Vamos a bajar los sueldos a los funcionarios de los más altos niveles, porque vamos a aumentar los salarios del pueblo: van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos, declaró. Además dijo que no caerá en provocaciones. Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos, porque no voy a contestarles, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar, en respuesta a Meade que anda urgido por debatir.

Si los panuchos pensaban que en estas elecciones se la iban a llevar como en autopista por ser Gobierno estatal y mayoría en alcaldías, se equivocaron rotundamente pues la amenaza que representa Morena para sus intereses políticos ya hizo que se prendieran los focos rojos en los blanquiazules que comanda todavía Kiko Elizondo y se tendrán que poner a trabajar pero desde ya, porque los días de campaña se acortan y la aplanadora AMLO puede darles un susto, y es que aunque aquí no está en juego la Gubernatura, sí las senadurías, diputaciones y alcaldías y López Obrador está haciendo un llamado a sus militantes y seguidores a que voten por los candidatos de Morena-Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social y puede que le hagan caso.

