PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-HAY VOCES EN NUEVO LEÓN DE QUE NO QUIEREN AL BRONCO DE REGRESO POR TRAMPOSO.

2.-PEÑA LE OTORGA LA PAPA CALIENTE DE SAGARPA A HINOJOSA.

3.-INICIÓ GIRA TRIUNFAL AMLO POR LA FRONTERA TAMAULIPECA.

4.-AL QUE NO LE FUE BIEN CON LOS ESTUDIANTES DE ITESO FUE A ANAYA.

5.- AMÉRICO VILLARREAL ACOMPAÑÓ A AMLO EN GIRA POR EL NORTE DE TAMAULIPAS.

Resulta que tribunal electoral rechazó impugnación de Jaime Rodríguez Calderón, pretendido candidato presidencial independiente, deberá emprender el camino de regreso a Nuevo León. El problema es que allá hay voces en contra que lo tildan de tramposo.

Al parecer no funcionó como equipo de Meade Balta Hinojosa, y ahora el presidente le otorga la papa caliente que representa la SAGARPA, por aquello de los millones que les adeuda a los agricultores dicha dependencia. Ya veremos cómo le va con esa nueva encomienda.

Andrés Manuel López Obrador viajó por carretera a Nuevo Laredo, ciudad en la que inició la gira de trabajo por Tamaulipas, para después trasladarse a la ciudad de Reynosa. El candidato a la Presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se comprometió a bajar los sueldos de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Eliminar las pensiones de los expresidentes. Gobierno de austeridad y que no gobernará desde Los Pinos, por lo que su trinchera será su casa donde vive actualmente. En su gira estuvo acompañado entre otros, por los candidatos al Senado Américo Villarreal Y María Guadalupe Covarrubias y por el candidato a diputado Heriberto Cantú. Así que la ciudadanía fue todo oídos para escuchar bien y clarito a “El Peje”, quien sin duda, se dejó caer en Nuevo Laredo y Reynosa con todo contra el estado actual que reina en el país, en el estado y en el terruño fronterizo y este viernes ocurrirá lo mismo en Río Bravo y Matamoros.

Por su parte a Ricardo Anaya no le fue muy bien con los estudiantes de ITESO de Guadalajara, ya que en su cara le corearon a AMLO y lo cuestionaron por haber provocado que Zavala siendo panista hoy sea su rival en la futura boleta del 1 de julio, situación que no pudo negar. Y Antonio Meade, actuando sin ética, confirmó su estrategia digital en Google, que emplea las búsquedas de los usuarios sobre los nombres de los otros candidatos para publicitar su propia web y aseguró que en materia de comunicación y de redes es válido. O sea que su nombre no basta para que lo busquen los usuarios.

Que en El Mante 26 de los 27 sindicatos cetemistas que funcionan actualmente en Ciudad Mante, respaldaran a los candidatos del PAN a la alcaldía, diputación federal, senaduría y presidencia de la República, aunque ya sabemos que la hora de la votación los electores emiten su vota secretamente, por lo que resulta difícil que los lideres impongan su voluntad. Así que ya veremos cómo les va a los candidatos el 1 de julio.

La candidata al senado por el PRI, Yahleel Abdala, invitó a sus contrincantes a debatir frente a los ciudadanos, para darles una expectativa de su experiencia y perfiles, dijo es importante que la población marque la agenda de trabajo. La dama en su propaganda casi desaparece el logo de su partido y mete otros colores que nada tienen que ver con el tricolor.

Me gusta: Me gusta Cargando...