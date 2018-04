PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-PARA SENADORES CON EL BRONCO SE PUSO A UN DELINCUENTE EN LA BOLETA.

2.- DIJO AMLO: TENGO EL SUEÑO DE QUE NO HAYA MIGRACIÓN.

3.-QUE SIGUE INVESTIGACIÓN SOBRE ANAYA. PGR EXONERA A CHOFER DE BARREIRO.

4.-QUE SE TAMBALEA COALICIÓN DEL PAN CON EL PRD SEGÚN MORA.

5.- ¿CON HINOJOSA PAGARA LA SAGARPA ADEUDOS A AGRICULTORES?

Interesante que bancadas del PRD y del PAN en el Senado de la República lamentaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara a Jaime Rodríguez, El Bronco, como candidato independiente por la Presidencia de la República después de que el INE detectó anomalías en su solicitud de registro, como credenciales de elector falsas. Luis Sánchez, coordinador de los senadores perredistas, dijo que permitir al gobernador con licencia de Nuevo León competir en los presentes comicios es poner a un delincuente en la boleta. Lo anterior deja muy parado al TEPJF, y la FEPADE debe corregir la plana haciendo su trabajo.

Importante que Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, reiteró en Zacatecas que impulsará al campo mexicano para evitar que las personas salgan del país, ya que, dijo: Vamos a incrementar las actividades productivas del campo como nunca antes. Tengo el sueño de que ya no haya migración, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde está su cultura. Y que quien quiera irse se vaya por gusto y no por necesidad. López Obrador aseguró que no le preocupa la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que decidió incluir al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en la boleta electoral porque está 20 puntos arriba en la intención del voto.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, en la que la PGR se desistió de la acción penal en contra de Luis Alberto López, chófer de Manuel Barreiro, el fiscal dijo que Luis Alberto proporcionó información relevante para continuar con la investigación por lavado de dinero. Ante la juez Nancy de los Santos, los representantes de la PGR se remontaron a la forma en que Anaya Cortés operó hasta obtener un terreno y luego hacer una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.

Francisco Elizondo Salazar, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, asegura que la Coalición -Por México al Frente- está firme en Tamaulipas, pese a las afirmaciones de su homologo del PRD, Raymundo Mora, acerca de que se está tambaleando. No obstante, Raymundo Mora, el dirigente local del PRD, insiste en que igual que sucedió en otras entidades del país, la Coalición aquí, podría modificarse por indicación del tribual electoral, pues advierte que se violentaron las reglas de la coalición. El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Ángel Ávila, rechazó a su vez las versiones, señalando que es falsa la versión de que la dirección estatal de Tamaulipas o que el PRD haya roto la alianza con el Partido Acción Nacional.

Señaló Ramiro Salazar Rodríguez que cree que en estos meses que le faltan de gobierno van a tener que enfrentar muchas situaciones porque no hay recursos, han desviado recursos para otros rubros y no han cumplido con sus compromisos con los productores, pero espera que ya con Baltazar le entre y agarre al toro por los cuernos y les haga valer esa petición que le están haciendo los productores que legítimamente tienen que pagar. Ya veremos que hace Balta.

