PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-MANCHADO EL PROCESO ELECTORAL POR EL TEPJF. SU DEFENSA NO CONVENCE.

2.- QUE TAMAULIPAS SE CONVERTIRÁ EN EL ESTADO ENERGÉTICO POR EXCELENCIA.

3.- TRUMP COMPARADO CON UN JEFE DE LA MAFIA POR COMEY.

4.-PROMETE AMLO CONGELAR PRECIO DE GASOLINAS Y EN DOS AÑOS BAJAR PRECIOS.

Por más explicaciones que dieron los magistrados del TEPJF que salieron como bomberos a tratar de apagar la ola de críticas en su contra, por haber sentenciado que debe aparecer el Bronco en la boleta electoral y que el INE deberá respetar. Fuerte, triste y preocupante la decisión, pues ha dejado manchado el proceso electoral.

En la inauguración de la primera expo energética internacional EnerTam 2018, encabezada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado de Andrés Alejandro Fusco Clynes, presidente de la Comisión de Energía de Tamaulipas, se informó que la entidad dispone de vientos ilimitados para la generación de energía eólica y concentrar hidrocarburos en territorio y aguas con un potencial estimado en más de un tercio de los recursos totales que tiene México país. Lo que lleva al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a afirmar que Tamaulipas se convierta en el estado energético por excelencia.

Interesante que James Comey, ex director del FBI, compara a Donald Trump con un jefe de la mafia, en un nuevo libro que posiblemente genere más problemas a la Casa Blanca. En este nuevo libro, que tanto The Guardian, The New York Post y The Washington Post obtuvieron adelantos, el exjefe del FBI considera a Trump como poco ético y sin ataduras a la verdad.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se comprometió en Nayarit, a que de ganar las elecciones, congelaría el precio de la gasolina, y en dos años, se reduciría el precio de los combustibles, el gas y la energía eléctrica. Porque nos va a llevar dos años construir las dos nuevas refinerías. Van a costarnos 8,000 millones de dólares, ya sabemos que vamos a contar con ese presupuesto, pero de entrada ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no van a haber estos aumentos, en términos reales de combustibles, ya no va a haber gasolinazos, para que estén ustedes tranquilos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, entonces vamos a bajar el precio de los combustibles, dijo López Obrador en un mitin.

