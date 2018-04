PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-LE DIJO AMLO A MEADE TERNURITA QUE ME ECHE LA CULPA POR VIOLENCIA.

2.-QUE INICIO NEGOCIACIÓN ENTRE LA FSTSE Y EL GOBIERNO POR REVISIÓN SALARIAL.

3.- MATUS KRAMER: QUE NUEVO AEROPUERTO DE LA CDMX ESTÁ EN RIESGO DE INUNDARSE.

4.-QUE PIDIÓ JULIO PORTALES LICENCIA POR 90 DÍAS EN LA CANACO.

Importante que el abanderado presidencial de MORENA le dijo a Meade ternurita, ternurita por echarle la culpa de la violencia. Además emplazó al ex secretario de Hacienda a apurarse, ya que dijo que la candidata presidencial independiente Margarita Zavala te va a ganar. Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido en Puerto Escondido entre maestros de la Coordinadora Nacional de trabajadores la Educación y simpatizantes del PRI. Agregó no nos peleemos con gente de otros partidos, con la gente de buena voluntad, pues están sufriendo también por la corrupción y la inseguridad, no nos peleemos abajo porque el problema está arriba, expresó al tiempo de conminarlos a una actitud de apertura para salvar a México y unidos derrocar de manera pacífica a la mafia del poder que no son muchos, son 30 o 50 y ya les va llegando su hora.

Resulta que frente al encarecimiento del costo de la vida de los trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado-FSTSE-inició este jueves negociaciones con la Secretaría de Hacienda para la revisión de los salarios de más de 2 millones de empleados públicos y prevé alcanzar un incremento superior al 5.1 por ciento en los sueldos. Asimismo explicó que en estas pláticas se revisa con el gobierno federal el hecho de que en las 32 entidades federativas hay desvíos de las cuotas que pagan los trabajadores al ISSSTE, Fovissste, las Afores e incluso del Impuesto Sobre la Renta, ya que las entidades públicas descuentas estas cuotas, pero no las entregan a las instituciones, sino que las aplican a otros rubros y esto se tiene que revisar y corregir.

Aseguró Arnoldo Matus Kramer, director general de la Agencia de Resiliencia de Ciudad de México, al impartir conferencia que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México –NAICM- no sólo está en riesgo de inundación, sino que pone en esa misma circunstancia a la Zona Metropolitana del Valle de México, por una sencilla razón: se va a cambiar el ciclo hidrológico del lago de Texcoco, el cual se ha usado como un vaso regulador para que la capital no se inunde.

Resulta que Julio César Portales Martínez, comentó que en el transcurso de la anterior semana tuvo la iniciativa propia de solicitar una licencia al consejo directivo, de forma temporal por 90 días, para separarse del cargo. Hizo mención que aun cuando la ley no lo exige para él, por intereses personales así lo decidió retirarse del cargo en donde aclaró, los estatutos marcan que queda un vicepresidente que es el señor Indalecio Portales, y será hasta en los próximos 90

días cuando vaya a estar chambeando.X.

