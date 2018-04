PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-SEGÚN INVESTIGADORES DE CHAPINGO EL NAICM PROVOCARÁ DESTRUCCIÓN HIDROLÓGICA.

2.-DIJO AMLO QUE REVISARÁ Y RESPETARÁ CONTRATOS YA FIRMADOS, PERO SE HARÁ EN SANTA LUCÍA EL AEROPUERTO.

3.-A DOS SEMANAS DE CAMPAÑA ANAYA NO LEVANTA.

4.-QUE SOSA RUIZ SIGUE SIENDO CANDIDATA A DIPUTADA POR EL DISTRITO DE TAMPICO.

5.-QUE PODRÁ HABER DEBATES SI ASÍ LO DESEAN LOS CANDIDATOS A ALCALDÍAS.

Interesante que, según investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el lago de Texcoco está provocando la destrucción del equilibrio hidrológico de la cuenca del Valle de México, de los ecosistemas de la región, y del patrimonio cultural, lo cual traerá como consecuencia el agravamiento de los problemas de servicios del área conurbada, amén de que sienta las bases de futuros desastres sísmicos. Y ante los graves daños los especialistas exigieron la cancelación inmediata del proyecto aeroportuario y demandaron la implementación de un proyecto de corrección de todos los daños ocasionados hasta la fecha por la construcción del NAICM.

Importante es que en un comic que publicó en redes sociales Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, sostiene que se van a revisar y respetar los contratos ya firmados para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), pero la obra se realizará ahora en Santa Lucía. El comic que lleva el título -Un aeropuerto que no debe aterrizar-, se señala que las dos pistas del aeropuerto Benito Juárez y una de Santa Lucía, las cuales se dejarían de usar con el NAICM, tienen un valor de 85 mil millones de pesos.

¿Qué le ha pasado a Ricardo Anaya? Es que ha dejado pasar dos semanas vitales sin haber hecho nada. Su campaña no transmite emociones. No se entiende qué quiere vender. Y, lo más importante, no ha podido con el puntero porque, aceptémoslo, por algo las campañas se conocen como contiendas, ya que los candidatos se pelean en la búsqueda del voto ciudadano. Si sigue así, Anaya no va a ganar. Es de pura suerte que continúa en segundo lugar gracias a que Antonio Meade, carga con la pesada losa de la impopularidad del presidente y del PRI.

El Partido Encuentro Social confirmó que la ex diputada local priista Olga Patricia Sosa Ruiz es la abanderada de la alianza Morena-PT-PES a la Diputación federal por el 08 Distrito electoral con cabecera en Tampico. El representante del PES ante el IETAM, Martiniano Muñoz Salas, dijo que se rumoró que Sosa Ruiz había renunciado a la candidatura, cuando en realidad cedió la suplencia, para tomar la titularidad de la misma.

Resulta que las campañas políticas entre los candidatos a las Alcaldías arrancan el 14 de mayo y concluirán hasta el 27 de junio y el consejero presidente del IETAM, Miguel Ángel Chávez García, dijo que el Instituto ve saludable la elaboración de debates entre candidatos a las alcaldías, que aunque no son obligatorios, si dos o más candidatos lo desean están listos para regularlos, ya que la ciudadanía podrá conocer las ofertas políticas que ofrecen cada uno de los participantes.

