PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DEMANDADO CORRAL ANTE LA PGR POR MORENA.

2.-DIJO AMLO QUE SALIO ILESO DE LAS CALUMNIAS DEL DEBATE.

3.- EL PRIMER DEBATE CONVERTIDO EN UN FESTIVAL DE ACUSACIONES.

4.- QUE NO HABRÁ PUENTE DE 5 DÍAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Resulta que Fernando Ávila, representante legal de Morena Chihuahua ante el Instituto Nacional Electoral, interpuso ante la Procuraduría General de la República una demanda formal por uso indebido de recursos públicos y peculado de dinero de parte de Javier Corral. Le resulta inconcebible que diversas dependencias estén batallando por fondos públicos, al tiempo que se le tengan retenidos los pagos a los profesores. Además, existen fotografías en diversos medios de comunicación donde se ven salir souvenirs de palacio de gobierno; eso es ilegal, porque como lo menciona la demanda de cuatro páginas, se utilizó para promocionar la figura del gobernador y no tenía como fondo un proyecto social. Además se le acusa de colusión, de acuerdo con el artículo 216 de esa misma ley, se debe castigar a quienes se coaliguen para tomar medidas contrarias a la ley, reglamentando disposiciones de carácter general. En este caso se utilizaron fondos públicos.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo -Salí de la calumnia ileso, la libramos-. Así se expresó Andrés Manuel, respecto al debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral en el que, mantuvo, aguantó y no respondió a los ataques en su contra; evitó caer en la provocación, dijo, ante las mentiras lanzadas por sus contrincantes en el encuentro de anoche. Recordó que como ocurrió en 2006 y 2012, cuando el PRI apoyó a Felipe Calderón y luego el PAN respaldó a Enrique Peña Nieto, en esta ocasión la mafia en el poder ya está llevando a cabo una operación de este tipo. Exhortó a los electores que apoyan su candidatura a no confiarse, y a 69 días de la elección constitucional, les pidió intensificar la promoción y defensa del voto. Garantizó que él no les decepcionará, no les va a fallar una vez que sea presidente de la República.

A pesar de que el objetivo era Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, y de Por México al Frente, Ricardo Anaya, se dieron espacio para el más agrio cruce de acusaciones. La corrupción fue la temática durante el debate entre candidatos presidenciales fue el escenario para un festival de acusaciones en el que todos denunciaron la deshonestidad ajena y eludieron las imputaciones a sus personas. Conforme a la tónica de todo el debate, Andrés Manuel López Obrador –aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia– fue el obsesivo objetivo del resto de los contendientes: A todos los tengo en la punta, deslizó con sorna quien aludiría a las encuestas como motivación.

Que la SET aclaró que en las escuelas de educación básica, no habrá clases el viernes 27 de abril por reunión de Consejo Técnico Escolar, ni tampoco el martes 1 de mayo por el Día del Trabajo.

Mientras que el lunes 30 de abril acudirán los alumnos de preescolar y primaria a sus respectivos planteles a celebrar el Día del Niño, según lo informo Arturo Sarrelangue Martínez.

