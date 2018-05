PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- NO CABE DUDA QUE AMLO ATRAE MULTITUDES COMO SE OBSERVO EN EL MANTE.

2.-DIJO AMLO QUE SÓLO ALGO GRAVÍSIMO PUEDE IMPEDIR QUE SEA EL FUTURO PRESIDENTE.

3.-AUMENTO IRRISORIO A LOS MAESTROS OTORGA LA SEP ANTE UN SNTE DÉBIL.

4.-INTERESANTE QUE ENTRE PORTALES Y MATEO LA DISPUTA POR LA ALCALDÍA MANTENSE.

La visita de López Obrador en Ciudad Mante llenó la plaza por sus seguidores que cada día se suman más a su proyecto de llegar a la presidencia de México.

Importante que el candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, consideró que tendría que ocurrir algo gravísimo para que no se convierta en el próximo presidente de México, ya que a dos meses de la elección, dice ser el puntero en las encuestas con hasta 25 puntos de ventaja. El triunfo ya casi se logró, estamos en las encuestas… 25 por ciento arriba, y faltan dos meses, tendría que pasar algo, toco madera, gravísimo, pero ya no van a poder”, dijo de gira por Zongolica, Veracruz, a donde acompañó a su candidato a gobernador, Cuitláhuac García, quien compite nuevamente por ese cargo, frente al hijo del actual mandatario Miguel Ángel Yunes. Tengan cuidado con lo de Veracruz: algo nunca visto en la historia de México, que un gobernador le entregara el gobierno a su hijo… se equivocó Yunes, se pasó de la raya… No es posible que se hereden los cargos, no vivimos en una monarquía… es una situación muy incómoda: yo de presidente, con el hijo de Yunes, no, yo quiero que gane Cuitláhuac, expuso. Estamos a dos meses de la elección del primero de julio, se va a iniciar una etapa nueva, vamos a transformar el país, estamos en las vísperas de la gran fiesta cívica del primero de julio, avizoró. Ahora andan desesperados, pero ni uniéndose nos van a ganar, comentó Obrador. De paso criticó las recientes declaraciones de Ricardo Anaya sobre un posible acuerdo con el presidente Peña Nieto para frenarlo: Primero muy demagogo Anaya diciendo que él iba a meter a la cárcel a Peña Nieto, ahora diciendo que quiere tener un acuerdo con Peña Nieto, aunque ya Anaya rechazó cualquier pacto con las cúpulas. En días pasados Andrés Manuel López Obrador fue ovacionado por alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que llenaron el auditorio Luis Elizondo, durante su presentación en el foro Actúa 2018, donde aseguró que para ser Presidente de México no basta ser buena persona, sino que es indispensable la honestidad.

Ya se supo del irrisorio aumento salarial que recibirán los maestros por parte dela SEP que no resarce la inflación y devalúa más el salario de los trabajadores de la educación. Y el SNTE oficialista se mantiene blandengue y dócil ante la negociación. Para el investigador del Colegio de México y especialista en el tema educativo, Manuel Gil Antón, hay un cambio drástico en el SNTE desde la detención de Gordillo Morales, puesto que el gremio se ha convertido en un operador político para llevar a cabo la reforma y en el camino, ha traicionado a los maestros. La reforma ha contado con un operador político más importante que la SEP, y ha sido el SNTE. En todos los eventos públicos, con Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño, el que siempre ha estado a su derecha ha sido Díaz de la Torre. Lo que ha hecho el sindicato en esta reforma ha sido allanarse: El acto ilegal mayor que ha habido en la justicia laboral de México: hacer retroactiva la aplicación de la reforma, que dañaba derechos ya ganados.

Desde antes que comience la campaña municipal por la Alcaldía Mantense, ya se vislumbra que la disputa estará entre Julio Portales y Mateo Vázquez. Ya veremos qué pasa cuando esté la contienda. Claro que puede dar la sorpresa la que representará a Morena. Eso lo veremos sólo hasta que ya estén en campaña.

