PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-PARA AMLO YA NO FUNCIONARÁ LA ESTRATEGIA DE SUS ADVERSARIOS DEL VOTO ÚTIL.

2.-EN LA DIRIGENCIA DEL PRI TRONARON A OCHOA Y EN SU LUGAR SE QUEDÓ RENÉ JUAREZ.

3.-PIDIO PRESIDENTE DEL INE A EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE RESPETEN LAS REGLAS DEL JUEGO.

4.- SE SALVA MOMENTÁNEAMENTE GEÑO HERNÁNDES DE SER EXTRADITADO A EEUU.

Importante que Andrés Manuel López Obrador afirmó que no funcionará la estrategia de que sus adversarios se unan en su contra, y aseguró a los integrantes de la mafia del poder que podrán hacer negocios lícitos si gana la Presidencia de la República, pero ya no al amparo del poder ni mediante la corrupción. Resaltó que está 25 puntos arriba en las preferencias electorales, por lo pidió a los de la citada mafia prepararse sicológicamente porque ya no van a poder robar. Además, ofreció garantías de que no van a ser perseguidos. No va a haber persecución a los adversarios. No es mi fuerte la venganza, no se van a tener que ir al extranjero o irse desterrados, ni vamos a desatar una cacería de brujas. No queremos venganza, queremos justicia, afirmó. Destacó que el pueblo de México tomó la decisión de que haya un cambio verdadero y ellos, los de la mafia del poder, tienen que prepararse sicológicamente porque ya no van a poder robar. Se va a acabar la robadera, y ya no van a tener el privilegio de mandar.

Al preguntarle su opinión sobre el cambio en la dirigencia nacional del PRI, Andrés Manuel señaló que en ese partido están tratando de recuperarse, quieren iniciar una nueva etapa… es una renovación, no lo veo y rechazó opinar en específico sobre la salida de Enrique Ochoa Reza de la presidencia tricolor. Respecto a Peña Nieto, dijo que hace muy bien, lo felicito, por señalar que nadie negocia con él. Él lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre, eso es lo que yo siempre le he pedido, porque eso le ayudaría a la nación y no le vendría mal a él. Si la elección es limpia, libre y hay una transición pacífica, ordenada, democrática, se van a fortalecer las instituciones. Se a fortalecer la institución presidencial y se va a beneficiar a la nación. Va a ser un acto de madurez colectiva. Va a poner a México en una situación muy favorable en el mundo. La fama de México se va a consolidar con una elección limpia y libre. En nuestra opinión si lo tronaron porque no estaba dando los resultados esperados y por ello entro al relevo René Juárez para buscar oxigenar al alicaído candidato Antonio Meade.

Interesante que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que si las organizaciones sociales y empresariales no cumplen con su compromiso democrático, la elección puede no llegar a buen puerto. Luego que la organización Mexicanos Primero contrató tiempo en televisión y cines para la difusión de un espot relacionado con la reforma educativa y que alude a la posición de los candidatos presidenciales sobre el tema, pidió a todos los actores políticos replantear su compromiso democrático, lo que significa cumplir las reglas del juego.

Resulta que Juez Federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el ex gobernador, Eugenio Javier Hernández Flores, contra su extradición hacia Estados Unidos de América. La Audiencia Constitucional quedó agendada para las 10:15 horas del 29 de mayo.

Fotos: 1.- Geño Hernández.- por lo pronto se queda hasta que el juez decida si otorga la suspensión definitiva o se le deja sin amparo.

2.-AMLO.- que no busca venganza y pide al gobierno una elección limpia y transición pacífica.

3.- Lorenzo Córdova.-que organizaciones sociales y empresarios respeten las reglas del juego democrático.

Me gusta: Me gusta Cargando...