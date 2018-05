PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-PARA AMLO LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA HISTORIA PERMITIRÁ CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS DEMOCRÁTICA.

2.-PGR IMPUGNÓ DECISIÓN DE JUEZ DE NO EXTRADITAR POR EL MOMENTO A GEÑO HDEZ.

3.-PIDIÓ CORDOVA ACTUAR CON RESPONSABILIDAD A ACTORES ELECTORALES.

4.-ARGUMENTO SECRETARIAL EN DEFENSA DE LA SUPUESTA REFORMA EDUCATIVA EN DECLIVE.

Importante es que para Andrés Manuel López Obrador, lo que llama el cuarto movimiento de la historia de México, tendrá una profundidad indudable y nos mostrará que es posible vivir y construir una sociedad más democrática, con valores diferentes a los de los capitalistas que sólo viven para la rapacidad y la ambición. Los mexicanos nos encontraremos entonces con el hecho indudable de que somos capaces de construir una sociedad pacificada, justa y democrática. Y esto sin la violencia y muerte que también significaron los grandes movimientos del pasado. El ahorro social, eliminando la delincuencia y la impunidad, será bastante para realizar las nuevas inversiones que se requieran, dirigidas sobre todo al bienestar de los jóvenes, en el sentido más amplio de la palabra.

Resulta que la Procuraduría General de la República impugnó la decisión de un juez de no extraditar por el momento a Estados Unidos, al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es requerido por la una corte federal de ese país, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, y es que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores había concedido la extradición del ex gobernador priísta al gobierno de Estados Unidos.

Que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, evitó pronunciarse en torno a si el presidente Enrique Peña Nieto está violando la legislación electoral, porque ello podría ser objeto de una eventual impugnación ante el INE y el instituto tendría que pronunciarse al respecto. Lo que si insistió en su llamado a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos, miembros de la sociedad civil organizada, empresarios y medios de comunicación a actuar con responsabilidad y estar a la altura de la ciudadanía para de manera decidida y correcta avanzar hacia la elección del primero de julio.

Dice Granados Roldán que el Pacto por México lo define con precisión: recuperar la rectoría de la educación. El secretario aseguró que apresar a Elba Esther Gordillo creó los incentivos adecuados para potenciar una participación profesional y responsable de la organización sindical. Así interpreta a la actitud de los líderes contrarios a la defensa de los maestros, como se ha observado desde el 2012 y que hoy tiene en declive la fuerza moral y efectiva de dicho sindicato blanco, y que después de la elección presidencial es muy probable que no sólo implique un cambio en el liderazgo, sino también en la concepción de dicha reforma que más que educativa tiene tintes de laboral.

