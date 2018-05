PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- DIJO NESTORA SALGADO QUE MEADE LA PONE EN PELIGRO.

2.- SEGÚN ÚLTIMA ENCUESTA DE EL FINANCIERO AMLO EN PRIMER LUGAR CON 46 %.

3.-QUE VIGILARÁN LAS ELECCIONES EN MÉXICO MÁS DE 100 OBSERVADORES EXTRANJEROS.

4.- A LOS MAESTROS CON CARIÑO EN SU DÍA.

Al denunciar amenazas en su contra, Nestora Salgado -candidata al Senado por Morena y ex comandante de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero- afirmó que el candidato presidencial, José Antonio Meade, la pone en riesgo al calificarla como una delincuente. Lo que está haciendo el señor Meade es victimizándome otra vez. No se vale, yo ya fui juzgada por un juez. No tiene por qué él venir, otra vez, ante medios internacionales a decir que soy una secuestradora y que soy una homicida porque pruebas no las tiene, dijo Salgado en conferencia de prensa.

Que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición MORENA-PT-PES obtuvo un 46% del respaldo, según un sondeo del diario El Financiero. En una encuesta de marzo, el aspirante obtuvo un 42% . En segundo lugar aparece Ricardo Anaya, del frente formado por el derechista Partido Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que avanzó a un 26% de las preferencias desde el 23% de la encuesta de marzo. Y el candidato de una alianza encabezada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda, ocupa el tercer sitio con un 20% del respaldo, desde el 24% anterior. Andrés Manuel López Obrador es el candidato presidencial que más ha crecido en intención de voto, de acuerdo con las encuestas publicadas por El Financiero entre octubre de 2017 y mayo de 2018.

Ante dicho resultado Andrés Manuel dijo que están a 47 días de la elección y lo quieran o no lo quieran, la mafia va para afuera, dijo el morenista en su evento realizado en Tamazunchale, San Luis Potosí.

Por su parte Ángel Ávila, secretario general del PRD, declaró que sin descalificar la encuesta de El Financiero, vemos que muchos de estos ejercicios han fallado en situaciones cruciales en el mundo entero, por lo que seguiremos apegados a nuestras propias cifras y estamos muy animados.

Según René Juárez Cisneros, para el PRI es irrelevante si en este momento las encuestas colocan a José Antonio Meade en segundo o tercer lugar, porque la decisión se tomará en las urnas el próximo 1 de julio.

Importante es que el grupo conformado por observadores electorales internacionales ya cuenta con alrededor de 100 organizaciones y personalidades que se han acreditado para vigilar los comicios en México según explico Lorenzo Córdova, presidente del INE, entre ellos, Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y próximo observador electoral en México.

Fue a principios del siglo XX, en 1917, cuando se aprobó la propuesta de que existiera un día en el que se celebrara a los maestros y fue el presidente Venustiano Carranza quien firmó el decreto. Un año más tarde, en 1918, se celebró por primera vez el Día del Maestro en México un 15 de mayo, fecha en la que también se conmemora la toma de Querétaro. Un cordila saludo a todos lo que ejercen tan noble labor.

