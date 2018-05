PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-ZAVALA PREFIRIÓ IRSE Y NO HACER MÁS EL POBRE PAPEL EN LA CONTIENDA.

2.-LA MAYORÍA DE CIUDADANOS QUIERE UN CAMBIO EN EL PAÍS Y ESO FAVORECE A AMLO.

3.-AFIRMO LORENZO CÓRDOVA QUE ZAVALA APARECERÁ EN LA BOLETA.

4.-QUE PORTALES ANDA SUDANDO LA CAMISETA EN BUSCA DEL VOTO MANTENSE.

5.-DIJO AMLO QUE MEADE Y ANAYA ESTAN MUY DESESPERADOS

La candidatura independiente de Margarita Zavala no tenía futuro en ésta contienda presidencial y por lo tanto lo más inteligente fue retirarse. No tenía ningún caso seguir desgastándose si el electorado no le estaba respondiendo como ella esperaba. Además las campañas se ganan con dinero y esfuerzo, sudando la camiseta y recorriendo todo el país. Así que fue lo mejor. Ya tendrá tiempo si quiere seguir en la política, para hacer planes a futuro.

Importante es que a mes y medio de la elección presidencial, estamos viviendo una especie de insurrección ciudadana que quiere un cambio de régimen, por el desprestigio del gobierno y el sistema político, que es muy grande; eso está beneficiando al candidato que es símbolo de la oposición, aseguró Jesús Ramírez Cuevas, representante de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en el debate con la conducción de Aristegui. Ramírez Cuevas explicó que esto se debe en buena parte al apoyo que ha conseguido en el norte del país, donde en anteriores elecciones no figuraba; además, el político ha hecho una buena campaña y marcado agenda, lo que no han logrado ni Meade ni Anaya.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que una vez que se oficialice la renuncia de Margarita Zavala, los votos que reciba en la elección del 1 de julio contarán como nulos. Quien vote por Margarita estará votando por un candidato no registrado. Técnicamente es un voto nulo. No hay transferencia de votos a otras fuerzas políticas. Ya se recibieron cuatro votos del extranjero y detalló que no hay posibilidad de que se reimpriman las boletas ante la renuncia de la candidata presidencial independiente.

Que Julio Portales, candidato a la presidencia municipal del Mante, ofreció un gobierno de frente y cercano a la gente para que el municipio recobre el rumbo verdadero del progreso y desarrollo a fin de mejorar el nivel de vida de los mantenses. Sudando la camiseta se encuentra Portales en busca del voto de los mantenses, recorriendo la Ciudad y otros sitios del municipio.

Como están muy desesperados dijo Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade están empezando a retomar sus propuestas, como la de revertir el gasolinazo y mejorar las pensiones para los adultos mayores, para ver si así suben en las preferencias del electorado. Pero auguró que eso ya no les funcionará, pues el pueblo no es tonto y sabe que las medidas que afectan a la población fueron aprobadas por el PRI y el PAN.

