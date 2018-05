PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-EL TEPJF CONFIRMA A CUAUHTÉMOC BLANCO COMO CANDIDATO POR MORELOS.

2.-DIJO AMLO QUE APLICÓ UN ESTATE QUIETO A ANAYA Y SUS BONOS SUBIERON.

3.-EN REDES SOCIALES CRITICAN REGRESO DE RICARDO ALEMÁN A CANAL ONCE.

4.-EMPLAZÓ LA SUPREMA CORTE A CORRAL A INFORMAR SOBRE ENTREGA DE GUTIÉRREZ.

5.- DURA PELEA POR LOS VOTOS VICTORENSES ENTRE ALMARAZ Y XICOTENCATL.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que Cuauhtémoc Blanco, aspirante a la gubernatura de Morelos por la Coalición Juntos Haremos Historia, si tiene la residencia exigida en la legislación de más de cinco años, por lo cual confirmó su registro como candidato. Golpe al PRD, a Graco Ramírez y su candidato.

Interesante que Andrés Manuel López Obrador en su gira por varios municipios de Jalisco como en un video subido en sus redes sociales, el político tabasqueño señaló: Vamos para arriba como la espuma del mar. Sobre todo después de ponerle un estate quieto a su adversario Ricardo Anaya, quien estaba ya muy grosero. Se mostró confiado en que seguirá creciendo en las preferencias electorales rumbo a los comicios del primero de julio. En su última parada este mediodía en Autlán, dijo que le daría mucho gusto que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano apoyara su candidatura. Y sobre Anaya dijo que este mentiroso del candidato del PAN, Canallín, sacó una foto copiando. Dice que mis ideas son viejas, pero me copia todo. Me copió porque uno o dos días antes del primer debate me puse a pegar figuritas con Jesús en su álbum, que por cierto le falta una, y él aparece después copiándome con su hijo, con un álbum, y me copió lo de bajar el IVA. Ricardo Monreal Ávila dijo que los gobernadores que no se involucren en la elección presidencial del primero de julio para tratar de cometer fraude y favorecer a los candidatos de su partido, tendrán el respeto de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

Resulta que las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y de Canal Once determinaron restituir la grabación y emisión del programa -Despertar Político-, conducido por Ricardo Alemán, lo que ha desatado múltiples críticas en las redes sociales, aunque también hubo quien lo celebró.

Le aprieta las tuercas la Suprema Corte al gobierno de Chihuahua que preside Javier Corral, y le da tres días para que informe sobre el cumplimiento de la resolución judicial que ordena que se ponga a disposición de un juez federal con sede en la Ciudad de México al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como a los ex funcionarios locales Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles. Ya veremos si obedece o no el gobernador.

Donde se espera una dura pelea por los votos ciudadanos es en el municipio de Victoria entre el priísta Almaraz y el panista Xicoténcatl, quienes sudando la camisa andan buscando el apoyo de los electores por todo el municipio.

