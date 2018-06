PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-LÓPEZ OBRADOR OFRECIÓ A LA CIUDADANÍA QUE VA A ACABAR CON LA CORRUPCIÓN.

2.- AMLO ES EL ROCKSTAR DE LA PORTADA DE JUNIO DE LA REVISTA ROLLING STONE.

3.- PRESIDENTE DEL INE LLAMÓ A EMPRESARIOS A NO CONDICIONAR EL VOTO.

4.- CASTAÑEDA QUIERE QUE MEADE DE PLANO APOYE A ANAYA.

5.- JULIO PORTALES OFRECE SACAR ADELANTE A EL MANTE.

En gira por la zona de tierra caliente, Andrés Manuel dijo a la ciudadanía reunida que la vez pasada que estuve en Altamirano les hacía la cuenta, de nuevo les hago la cuenta: el presupuesto nacional de este año: 5 billones 300 mil millones (de pesos), dinero del pueblo. Somos 30 millones de familias, si ese dinero que es del pueblo se distribuyera y se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia, así corresponde. Pero no vienen a los pueblos de la Tierra Caliente a entregar 13 mil pesos mensuales por familia. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban el 20% del presupuesto. 1 billón al año. Yo soy más moderado. Estoy haciendo las cuentas y estimo que se roban el 10%. De todas maneras es muchísimo. Son 500 mil millones al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Pues ya no se van a robar ese dinero. Vamos a que ya se acabe esa corrupción y voy a dar el ejemplo, porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo… si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos y lo mismo los presidentes municipales. Vamos a barrer de corrupción el gobierno, de arriba para abajo y nos vamos a ahorrar esos 500 mil millones, por eso no va a hacer falta aumentar impuestos en todo el sexenio, en todo el sexenio no van a aumentar los impuestos en términos reales, no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el Impuesto sobre la Renta, no vamos a pedir prestado, no va a seguir aumentando la deuda pública y no van a haber gasolinazos, vamos a tener presupuesto. La fama de Andrés Manuel López Obrador trascendió de actos proselitistas, de foros empresariales a un nivel de leyenda musical. Como si se tratara del regreso de un grupo a los escenarios musicales, AMLO es el rockstar de la portada de junio de la revista Rolling Stone.

Lorenzo Córdova hizo un llamado a los empresarios y a todos los sectores del país a evitar presiones o condicionamientos en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio. Afirmó que quien pretenda vulnerar la libertad del voto, sea quien sea, se va a topar con una autoridad electoral decidida a cumplir su papel.

Castañeda reconoció que el día 17 de mayo hubo reunión en Los Pinos con los empresarios a los que se refiere Ricardo Monreal, él menciona de nombre sólo a dos, Alejandro Ramírez y Claudio X. González, dice que fueron 10 en total, y le pidieron a Peña que Meade se baje y apoye al candidato del segundo lugar, o sea a Anaya, pero que Peña les dijo que no a los empresarios, aunque sí les pidió que en todo caso apoyaran a Meade.

Resulta que el candidato del tricolor Julio Portales se define como el candidato del empleo y las propuestas, ya que mi proyecto está basado en la realidad que Mante y que estamos viviendo como una crisis social, por ello quiero ser presidente de El Mante, porque conozco su problemática y ofrezco un contacto directo con las ciudadanía. Así se expresó Julio Portales Martínez candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante. Dijo que la gente se ha desilusionado de quienes ofrecieron un cambio, quieren salir de éste enorme estancamiento en cuanto al desarrollo del municipio, que las empresas se queden, que haya seguridad y sobre todo empleo para que no emigren a otros lugares los mantenses que hoy en día tienen la necesidad de un empleo para el sustento de sus familias.

Me gusta: Me gusta Cargando...