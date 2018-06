PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DIJO MORENA QUE ANAYA TRAICIONÓ A ENRIQUE PEÑA COMO LO HIZO CON PANISTAS.

2.- QUE LÓPEZ OBRADOR PROPONDRÁ A DONALD TRUMP ALIANZA DE PROSPERIDAD.

3.-SECTOR EMPRESARIAL PIDE QUE CANDIDATOS CENTREN SUS PROPUESTAS EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Interesante que Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO difundió un video, donde se asegura que Anaya debe hacerse responsable de sus actos en referencia a la supuesta red de lavado de dinero que se le acusa, sin echarle la culpa a nadie. Generalmente un traidor es una persona sumamente ambiciosa, capaz de darle la espalda a quien sea, con tal de lograr su objetivo y salvar su pellejo, hasta que lo descubren. Si la mafia del poder ataca a uno de sus miembros más destacados durante este sexenio, es porque Anaya los traicionó, como lo ha hecho con otros a lo largo de su vida, dice el mensaje mientras se presentan fotografías de la ex panista Margarita Zavala, y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, así como el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, entre otros.

Importante es que Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, propondrá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una alianza para el progreso como se firmó en los años sesenta, para el impuso de los salarios, los gobiernos democráticos, estabilidad de precios y planificación económica y social en México y América Latina. Cuestionado sobre la viabilidad de esta propuesta, en virtud de que ello se llevó a cabo en otra época y en circunstancias diferentes, respondió: son los mismos problemas, y agravados, tenemos que buscar soluciones para que se resuelva el problema migratorio, y no sólo verlo como un asunto de México, con Estados Unidos y Canadá, porque hay muchos problemas también en los países centroamericanos, entonces, se requiere una solución integral, todo lo que es américa central, los países de América Central, desde luego incluyendo Belice, Panamá. Primero, Centroamérica, México, y Canadá.

Resulta que rumbo al tercer y último debate presidencial, el sector empresarial del país demandó a los cuatro candidatos que sus propuestas se centren en la visión de mejorar la calidad de vida de la población, principalmente, con medidas concretas en materia de hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos y no el despilfarro.

Dijo Julio Portales ante familias mantenses: Hemos visto y sentido el clamor de los ciudadanos durante nuestros recorridos, al verse prácticamente abandonados, vamos a trabajar incansablemente porque en El Mante merecemos vivir mejor, decídete a vivir mejor. Seguimos nuestros recorridos de este pasado domingo, después de saludar a nuestros amigos de los Ejidos Lázaro Cárdenas, donde les dije que trabajando juntos vamos a lograr el Gobierno Que Merecemos, muchas gracias por su apoyo y también a los del Ejido División del Norte, Camotero y Plan de Ayala. En el Ejido Plan de Ayala muchas familias sumándose a este gran proyecto, Todos comprometidos con su municipio y con su gente. Juntos lograremos El Mante Que Merecemos.

Me gusta: Me gusta Cargando...