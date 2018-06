PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- PARA LÓPEZ OBRADOR LA CORRUPCIÓN, ES CAUSA PRINCIPAL DE DESIGUALDAD Y POBREZA.

2.- DIJO EL INE QUE UN MILLÓN DE PERSONAS HAN SOLICITADO REIMPRESIÓN DE CREDENCIAL.

3.- RESULTA QUE LA PGR DIO ENTRADA A DENUNCIA POR LAVADO CONTRA ANAYA.

4.- ANAYA NO QUITARIA LA REFORMA EDUCATIVA AUNQUE RECONOCE QUE TUVO ERRORES.

5.-PARA JULIO PORTALES LAS MUJERES DECIDIRÁN EL FUTURO DE EL MANTE.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia inició el tercer debate presidencial afirmando que no aumentará impuestos, no aumentará la deuda y no habrá gasolinazos. Afirmó que acabará con la corrupción, porque es el mayor cáncer que está destruyendo al país. Así como cortará el copete de privilegios que hay en el gobierno, se dan la gran vida los funcionarios. Con ello tendríamos una bolsa de 800 mil millones para el bienestar de la gente, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador planteará que se mantenga el TLCAN, sin embargo, aseguró que no puede convertirse en una fatalidad. Se tiene que fortalecer el mercado interno, no apostar todo a la política exterior, se abandonó al campo. El campo es la fábrica más importante del país, aseguró. Ha sido un fracaso la política económica en México desde hace 30 años, le revira a Meade. El problema de México tiene que ver con el crecimiento económico, si no hay crecimiento no hay empleo, afirmó. Si ellos subieron los precios de la gasolina, ellos son los del gasolinazo, les dice a Meade y Anaya. En los países que no hay corrupción no hay pobreza. La corrupción es la causa de desigualdad social en el país, afirmó el político tabasqueño. El programa del apoyo de los adultos mayores salió de esta cabeza y de este corazón, ahora vamos a darles atención a los jóvenes.

Resulta que la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que un millón de personas aproximadamente han solicitado la reimpresión de su credencial de elector, por lo que van a poder ejercer su voto el 1 de julio. El presidente de la Comisión, René Miranda, no descartó que la reimpresión de las credenciales sea blanco de ataques y críticas.

Interesante que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR atrajo una investigación contra el candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero. La investigación fue turnada a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Moneda. Y mientras comenta Ricardo Anaya; La Reforma Educativa se ha implementado muy mal, se trataba de mejorar la educación, no castigar a los maestros. Aunque como panista aprueba esta reforma laboral para los maestros, disfrazada de educativa.

A Julio Portales le queda claro que el próximo 1 de julio serán las mujeres las que tengan en sus manos el destino y futuro de El Mante, sabe que cuenta con su apoyo , su confianza y su entusiasmo al recibirme en este lugar me confirma que vamos a ganar. Y es que el candidato del Partido Revolucionario Institucional sostuvo un encuentro con mujeres mantenses, con más de mil asistentes el abanderado tricolor aseguro que serán las mujeres las que decidirán el futuro del municipio los próximos diez años.

