PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-EL GOBIERNO DE TRUMP BUSCA HUMILLAR A MÉXICO DE TODAS FORMAS.

2.- DIJO GUAJARDO QUE LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN CONTINUARÁN EN JULIO PRÓXIMO.

3.-SE PERDIÓ INTERÉS EN EL TERCER DEBATE. AMLO SIGUE COMO PUNTERO Y CLARO GANADOR.

4.-EN EL MANTE JULIO PORTALES SIGUE SUMANDO VOLUNTADES PARA LA ALCALDÍA MANTENSE.

Ante la belicosa administración Trump poco o nada ha podido hacer nuestro país. No hay un solo tema en el cual no nos agreda su gobierno, como las negociaciones del TLC, la imposición arbitraria de aranceles, etc. La política de ellos es clara: nos quieren humillar y subyugar. Por lo que tenemos que hacer algo. Por ejemplo desde ya no ir de vacaciones a ese país, hasta consumir sólo productos mexicanos.

Según el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, existe contacto permanente entre los equipos de México, Estados Unidos y Canadá. Hemos comentado que esta negociación se reanuda a partir de julio. Los grupos técnicos siguen platicando, es clarísimo, pero la reunión ministerial será en julio. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, destacó que en que el país siempre apostará por el comercio y no por las barreras. Por su parte Los empresarios expresamos al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el interés de apoyar y que se continúe con las conversaciones de acercamiento con Estados Unidos y los socios del TLCAN, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Resulta que el martes 10.7 millones de mexicanos vieron el debate presidencial celebrado en Mérida, Yucatán, la cifra más baja de los tres encuentros del actual proceso electoral, informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Lo anterior puede obedecer a que ya la mayoría de ciudadanos tomo su decisión por quien va a votar y lo del debate ya no les resultó importante ver. Además de los tres debates se tiene el resultado de que no movieron para nada las tendencias sobre el puntero que es Andrés Manuel López Obrador y que es ya casi seguro que saldrá triunfador en la elección presidencial del 1° de julio. El estira y afloja por el segundo lugar está entre Anaya y Meade, por todo lo que está en juego en éstas elecciones federales que coinciden con varias elecciones locales.

En el caso de la elección municipal de El Mante, el priista Julio Portales sigue sumando voluntades a su proyecto de ser el sucesor de Francisco Leal como quedo de manifiesto en su visita que hiciera por en la Colonia Victoria, donde reafirmó el compromiso de que en nuestra administración vamos a implementar nuevamente el programa de empleo temporal con recursos municipales, este programa beneficiaba a cientos de familias en nuestra entidad, sin motivo alguno se dejó de llevar a cabo, lo vamos a recuperar como una estrategia a corto plazo para disminuir el desempleo, El Mante Merece Vivir Mejor. La misma respuesta obtuvo en Vamos muy bien, seguros de que vamos a ganar en la visita a nuestros amigos de la Colonia Popular y la colonia Burócrata, Juntos Podemos Lograr El Mante Que Merecemos.

Me gusta: Me gusta Cargando...